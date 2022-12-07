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Футболисты Кривбасса вернутся из отпуска в первой половине января
Планы команды будут известны позже
Фото: ФК Кривбас
Футболисты "Кривбасса" с 3 декабря находятся в отпуске после первой половины дебютного сезона чемпионата Украины.
Команда Юрия Вернидуба возобновит тренировочный процесс в первой половине января в рамках подготовки к весенней части УПЛ, сообщает официальный сайт криворожского клуба. Более подробные планы "Кривбасса" будут известны позже
В последнем матче 2022 года криворожцы минимально обыграли в Одессе "Черноморец" со счетом 1:0.
Напомним, на зимний перерыв "Кривбасс" ушел на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.
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