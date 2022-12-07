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Источник: Голкипер Шахтера попал в сферу интересов Ювентуса
В нем видят замену Войцеху Щенсны
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клубную прописку.
Как утверждает Calcioblog.it, туринский "Ювентус" рассматривает несколько вариантов для усиления вратарской позиции. Контракт с текущим 32-летним голкипером Войцехом Щенсны истекает летом 2024 года. Если брать во внимание возраст и зарплату поляка, то вряд ли с ним продлят соглашение.
"Старая синьора" ищет ему замену уже, и Трубин - среди приоритетных кандидатов. Также, согласно данным источника, туринцы интересуются Марко Карнезекки("Аталанта") и Гульельмо Викарио ("Эмполи").
Контракт украинца с "Шахтером" также рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость голкипера составляет 11 миллионов евро.
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