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Источник: Голкипер Шахтера попал в сферу интересов Ювентуса

Премьер-лига
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В нем видят замену Войцеху Щенсны

Источник: Голкипер Шахтера попал в сферу интересов Ювентуса

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клубную прописку.

Как утверждает Calcioblog.it, туринский "Ювентус" рассматривает несколько вариантов для усиления вратарской позиции. Контракт с текущим 32-летним голкипером Войцехом Щенсны истекает летом 2024 года. Если брать во внимание возраст и зарплату поляка, то вряд ли с ним продлят соглашение.

"Старая синьора" ищет ему замену уже, и Трубин - среди приоритетных кандидатов. Также, согласно данным источника, туринцы интересуются Марко Карнезекки("Аталанта") и Гульельмо Викарио ("Эмполи").

Контракт украинца с "Шахтером" также рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость голкипера составляет 11 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Calcioblog.it

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