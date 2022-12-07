Источник: Голкипер Шахтера попал в сферу интересов Ювентуса

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клубную прописку.

Как утверждает Calcioblog.it, туринский "Ювентус" рассматривает несколько вариантов для усиления вратарской позиции. Контракт с текущим 32-летним голкипером Войцехом Щенсны истекает летом 2024 года. Если брать во внимание возраст и зарплату поляка, то вряд ли с ним продлят соглашение.

"Старая синьора" ищет ему замену уже, и Трубин - среди приоритетных кандидатов. Также, согласно данным источника, туринцы интересуются Марко Карнезекки("Аталанта") и Гульельмо Викарио ("Эмполи").

Контракт украинца с "Шахтером" также рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость голкипера составляет 11 миллионов евро.