Рух - Черноморец 2:2. Полугодие закрыли весело

Закрывать первую часть украинского первенства сезона 2022/23 доверили "Руху" и "Черноморцу". С одной стороны, это может показаться привилегией, однако вряд ли игроки, которых сегодня заставили выйти на поле, сильно обрадовались тому, что их отпуск начнется на несколько дней позже, чем у других представителей УПЛ. Все-таки декабрьский футбол в Украине - вещь не самая приятная, однако долги нужно закрывать, особенно если вы не гранды, которые в отпуск идут в назначенный срок, не доигрывая пропущенные матчи.

Мы не ждали феерии сегодня. "Черноморец" в этом сезоне в принципе забивает лишь по большим праздникам, а вот "руховцы" перед самым матчем лишились основного форварда - Климчук пропускал игру из-за удаление в прошлом туре. Игра стартовала примерно так, как многие могли ожидать - медленно. Хозяева поля старались владеть мячом, однако с продвижением часто возникали проблемы. Одесситы же добротно играли в обороне, при этом свои выпады бережно берегли, лишний раз не тратя силы на то, чтобы переходить чужую половину поля.

Главный момент тайма случился на 25-й минуте. Путря ускорился на правом фланге, отпасовал на впереди стоящего Войтиховского, который в борьбе сохранил мяч, а после еще и отпасовал на Кузыка. Вингер сферу принял, дал ускорение, а после мощно прострелил вдоль штрафной. Мяч спокойно пролетел мимо защитников львовян, после чего оказался на ноге у Юсова - форвард мощным ударом открыл счет. Получить плюс один в столь медленном матче - это просто огромное преимущество. А вот иметь плюс два - это почти верная победа. "Черноморец" выждал десять минут, после чего снова вылетел на чужую половину, заработал угловой, после которого Юсов оформил дубль. "Ну наконец-то прорвало", - где-то про себя подумал Григорчук. Вот не поздно ли?

Одесситы получили прекрасную возможность играть сугубо вторым номером, в то время как "Рух" должен был идти на нестандартные шаги. Сходу после перерыва Кучук начал оживлять игру заменами, выпустив поначалу защитника Холода (профильный опорник Сапуга вернулся в центр поля), а после также атаку усилил Рунич. Второй выход идеально сыграл - Василий забил, среагировав на отскок в штрафной соперника после углового. Но стоит заметить, что "руховцы" и до забитого создали несколько неплохих моментов, инициатором которых был Таллес. Именно легионер вел атаку хозяев вперед и получалось у него это весьма неплохо.

"Черноморец" атаковал скорее инерционно, в основном полагаясь на надежность у своих владений. И чем ближе был финальный свисток, тем увереннее одесситы справлялись со своей задачей. А вот атаки "Руха" наоборот, становились более примитивными, и даже последующие замены Кучука не смогли привести к забитым голам. Казалось, что по итогу "Черноморец" удержит свою победу, однако к концу матча их оборона треснула. Роман ускорился на правом фланге, прострелил в штрафную, где точным ударом мяч в сетку добил Карабин. 2:2. Одесситы упустили идеальную возможность догнать "Рух" в таблице и по итогу уходят зимовать на 15-м месте. Что касается "руховцев", то они ныне 12-е.

Спасибо командам за столь веселое завершение полугодия.

VBET-лига. 14-й тур

7 декабря, Львов, стадион "Украина"

"Рух" - "Черноморец" 2:2

Голы: Василий Рунич 62, Ярослав Карабин 84 - Дмитрий Юсов 25, Дмитрий Юсов 35

Рух: Дмитрий Ледвий, Алексей Довгий, Уив Соломон-Отабор (Илья Квасница 79), Денис Пидгурский (Виталий Холод 46), Марьян Мысык (Ростислав Лях 79), Фабрисио Альваренга (Василий Рунич 55), Таллес Бренер, Марко Сапуга, Богдан Слюбик, Виталий Роман, Ярослав Карабин

Черноморец: Дмитрий Непогодов, Виталий Ермаков, Илья Путря, Дмитрий Юсов (Сергей Суханов 78), Иван Бобко (Сергей Петько 81), Максим Войтиховский, Зигей Бадибанга, Максим Брагару, Орест Кузык, Владимир Салюк, Сергей Политыло

Предупреждения: Денис Пидгурский 44, Алексей Довгий 63, Богдан Слюбик 70 - Максим Брагару 45, Дмитрий Непогодов 82