  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Драматический финал года. Видео голов и обзор матча Рух – Черноморец 2:2
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Драматический финал года. Видео голов и обзор матча Рух – Черноморец 2:2

Премьер-лига
(1 голосов)

Камбек от "Рух", позволивший ему выбраться из зоны переходных матчей

Драматический финал года. Видео голов и обзор матча Рух – Черноморец 2:2

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Рух" и "Черноморец" решили не откладывать свой матч первого круга на 2023-й, а сыграли еще до наступления паузы в соревнованиях. Казалось, одесситы завершат год в хорошем настроении, ведь после часа игры вели в счете с разницей в два мяча. Однако за оставшееся до финального свистка время львовяне смогли отыграться.

Этой ничьей для "желто-черных" хватило, чтобы выбраться из зоны переходных матчей и завершить год двенадцатыми. А вот "Черноморец" в канун рождественско-новогодних праздников будет в зоне вылета.

VBET лига. 14-й тур
7 декабря, Львов, стадион "Украина"
"Рух" - "Черноморец" 2:2
​Голы: Василий Рунич 62, Ярослав Карабин 84 - Дмитрий Юсов 25, Дмитрий Юсов 35

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде