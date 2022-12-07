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Драматический финал года. Видео голов и обзор матча Рух – Черноморец 2:2
Камбек от "Рух", позволивший ему выбраться из зоны переходных матчей
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
"Рух" и "Черноморец" решили не откладывать свой матч первого круга на 2023-й, а сыграли еще до наступления паузы в соревнованиях. Казалось, одесситы завершат год в хорошем настроении, ведь после часа игры вели в счете с разницей в два мяча. Однако за оставшееся до финального свистка время львовяне смогли отыграться.
Этой ничьей для "желто-черных" хватило, чтобы выбраться из зоны переходных матчей и завершить год двенадцатыми. А вот "Черноморец" в канун рождественско-новогодних праздников будет в зоне вылета.
VBET лига. 14-й тур
7 декабря, Львов, стадион "Украина"
"Рух" - "Черноморец" 2:2
Голы: Василий Рунич 62, Ярослав Карабин 84 - Дмитрий Юсов 25, Дмитрий Юсов 35
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