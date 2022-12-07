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Суд отправил в СИЗО ключевого инвестора Черноморца Кауфмана и определил сумму залога

Премьер-лига
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(1 голосов)

Если будет залог, тогда его размер должен был бы составлять 496 млн 200 тысяч грн

Суд отправил в СИЗО ключевого инвестора Черноморца Кауфмана и определил сумму залога

Фото: Олег Новіков

Новина українською

Высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО подозреваемого в создании преступной организации бизнесмена Бориса Кауфмана с альтернативным залогом в 129 миллионов.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Меру пресечения одесскому бизнесмену, которого на днях задержали детективы НАБУ избрал следственный судья ВАКС Ярослав Шкодин.

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Прокурор САП просил арестовать Кауфмана без залога. Но отдельно упомянул, что если будет залог, тогда его размер должен был бы составлять 496 млн 200 тысяч грн, отмечают в ЦПК.

Если Кауфман внесет залог, то он будет обязан соблюдать ряд обязанностей, в частности не покидать пределы городов Киева и Одессы, не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми и будет вынужден носить электронный браслет.

На заседании Кауфмана пришел поддержать бывший нардеп от "Народного фронта" Игорь Котвицкий, жена которого в марте вывезла из Украины 30 млн долларов.

По данным следствия, преступная организация, руководителями которой были Борис Кауфман и его партнер Александр Борухович (прежняя фамилия - Грановский) ежемесячно накапливала доход в среднем по 12 млн грн.

НАБУ и САП утверждают, что участники преступной организации занимались регулярным подкупом чиновников Одесского горсовета.

В частности, с ноября 2021 по август 2022 года заместитель мэра Одессы и руководитель аппарата горсовета Олег Брындак получил почти 2,5 млн грн за принятие решений и влияние на депутатов.

Первый заместитель Труханова Михаил Кучук с марта по июль 2022 года, по данным следствия, получил 900 тысяч грн.

Заместителю мэра Одессы Светлане Бедреге якобы передали 300 тысяч грн.

Сам Кауфман на суде заявил, что во время обыска не присутствовал и был очень удивлен, что его в чем-то обвиняют. Его адвокаты просили проверить обоснованность задержания и освободить подзащитного из-под стражи.

Также Кауфмана пришли брать на поруки директор табачного монополиста Тедис Тарас Корнияченко и гендиректор одесского ФК "Черноморец" Анатолий Мисюра.

Оба фактически являются подчиненными Кауфмана. В ЦПК добавляют, что значительная часть заседания проходила в закрытом режиме, как и провозглашение судебного решения.

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В статье: Черноморец (Одесса) Борис Кауфман
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Комментарии (2)
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Черноморчик (Одесса )
07.12.2022 в 17:23
Чую , кабздец футболу в Одессе .
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WuTаng (Київ)
07.12.2022 в 17:08
З опзж ще не закінчили, так за народний фронт взялись. Чи суркіси і шифручи добре забашяли?
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