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Динамо профинансировало закупку дронов и Starlink для одной из частей ВСУ

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевский клуб продолжает помогать ВСУ

Динамо профинансировало закупку дронов и Starlink для одной из частей ВСУ

fcdynamo.com

Новина українською

инамо" продолжает помогать ВСУ и терробороне, которые борются с российскими захватчиками.

В очередной адресной помощи нуждалась военная часть А7301, боевые части которой выполняют задачи по защите и обороне на востоке нашей страны, принимая непосредственное участие в освобождении от российских захватчиков населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Командир части обратился к руководству "Динамо" с просьбой в случае возможности оказать благотворительную помощь части в виде дронов MAVIC3 и систем связи Starlink, которые крайне необходимы на передовой для успешного выполнения поставленных задач.

"Динамо" оперативно отреагировало на обращение военных, покупка необходимого оборудования была профинансирована, и оно в ближайшее время поступит в распоряжение воинской части.

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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.12.2022 в 21:32
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