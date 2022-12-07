Динамо профинансировало закупку дронов и Starlink для одной из частей ВСУ

"Д инамо " продолжает помогать ВСУ и терробороне, которые борются с российскими захватчиками.

В очередной адресной помощи нуждалась военная часть А7301, боевые части которой выполняют задачи по защите и обороне на востоке нашей страны, принимая непосредственное участие в освобождении от российских захватчиков населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Командир части обратился к руководству "Динамо" с просьбой в случае возможности оказать благотворительную помощь части в виде дронов MAVIC3 и систем связи Starlink, которые крайне необходимы на передовой для успешного выполнения поставленных задач.

"Динамо" оперативно отреагировало на обращение военных, покупка необходимого оборудования была профинансирована, и оно в ближайшее время поступит в распоряжение воинской части.