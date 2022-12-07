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Григорчук: Игра против Руха была выигрышной. У нас таких было 5-6 игр
Наставник Черноморца проанализировал игру с Рухом
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук подвел итог
"Сегодняшняя игра точно была выигрышной. У нас таких было 5-6 игр. Но, к сожалению, произошло так. Это удар, но с ним нужно справляться и идти дальше.
Не думаю, что можно говорить о том, что команда измучилась, подсела. В таких ситуациях так бывает. Мы понимаем, что стратегически должно быть по-другому. Первый тайм – все в наших руках, мы все контролируем. Второй тайм – все немного изменилось.
При этом мы и во втором тайме имели возможность закрыть игру. Не сказал бы, что мы поменяли стиль игры. Просто на подсознании сидело, что 2:0, можно сыграть аккуратнее, без лишнего риска. Но обычно это не помогает.
Это не были провальные 45 минут. Но были допущены ошибки, после которых забили голы", - сказал Гргорчук
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