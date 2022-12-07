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Григорчук: Игра против Руха была выигрышной. У нас таких было 5-6 игр

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник Черноморца проанализировал игру с Рухом

Григорчук: Игра против Руха была выигрышной. У нас таких было 5-6 игр

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук подвел итог матча 14-го тура УПЛ против "Руха" (2:2).

"Сегодняшняя игра точно была выигрышной. У нас таких было 5-6 игр. Но, к сожалению, произошло так. Это удар, но с ним нужно справляться и идти дальше.

Не думаю, что можно говорить о том, что команда измучилась, подсела. В таких ситуациях так бывает. Мы понимаем, что стратегически должно быть по-другому. Первый тайм – все в наших руках, мы все контролируем. Второй тайм – все немного изменилось.

При этом мы и во втором тайме имели возможность закрыть игру. Не сказал бы, что мы поменяли стиль игры. Просто на подсознании сидело, что 2:0, можно сыграть аккуратнее, без лишнего риска. Но обычно это не помогает.

Это не были провальные 45 минут. Но были допущены ошибки, после которых забили голы", - сказал Гргорчук

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Рух (Львов)
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Источник:
CHORNOMORETS TV

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.12.2022 в 22:39
это все 5-6 игр твоя ошибка составом --для чего ты всё время ставишь хлам Краву-Гладкого-Бобко-Штогрина и других инвалидов а ты не задумался уйти в отставку работаешь только языком а нет прогресса а сегодня 2-0 вести и проиграть и кого ты выставил на замену --стыдно за Одессу --Максимова надо пригласить он уберёт твой хлам и наладит игру --если он согласится а тебе НЕТ ВЕРЫ
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