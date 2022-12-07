"Такие забиваются нечасто": хавбек Руха оценил свой гол в ворота Черноморца - ВИДЕО

Хавбек "Руха" Василий Рунич, который в матче с "Черноморцем" (2:2) забил свой второй гол в УПЛ, поведал о своих эмоциях.

"После матча с "Черноморцем" остались положительные эмоции. Потому что игра получилась сложной, сначала у нас не получалось, что мы запланировали и нарабатывали. Самое главное, что наши тренеры нашли правильные слова, подход к футболистам, смогли до нас донести то, что нужно делать во втором тайме.

После перерыва уже совсем другая игра была. Мы пытались атаковать и создали очень много моментов. По-моему, мы не на все 100 процентов справились с задачей – да, мы вытащили эту игру, но могли ее еще и выиграть. С другой стороны, ничья – закономерный результат по итогам матча.

Когда я выходил на поле, команда проигрывала. Понятно, что в такой ситуации не нужно каких-либо особых слов. У меня была задача усилить линию атаки, сам понимал, что нужно обыгрывать, обострять, помочь команде, чем могу. В таких обстоятельствах любые слова лишние – все сам осознаешь. Надо было выйти и полностью отдаться этой игре.

Во время стандартов мне сказали находиться на подборах. В случае с моим голом было какое-то ощущение, что после подачи мяч отскочит ко мне, я не прогадал с выбором позиции. Когда увидел, что мяч идет прямо на меня, я долго не думая поймал его на ногу. Это эпизод, можно сказать, не без фарта, но, по-моему, такой фарт заслуженный, поэтому я рад, что смог этим голом помочь команде. Такие голы забиваются не часто, я доволен этим моментом", - сказал Рунич.