Артета подтвердил, что Арсенал хочет купить Мудрика

Главный тренер лондонского "Арсенала" Миккель Артета прокомментировал слухи о возможном подписании вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

По словам наставника, клуб предпринимает попытки подписать 21-летнего украинского таланта.

"Мы пытаемся", - приводит слова Артеты Football London.

Напомним, ранее представители "Шахтера" предупреждали потенциальных покупателей, что готовы продать украинца за 100 миллионов евро. Новая стоимость Мудрика на Transfermarket составляет 40 млн евро - до этого было 15 млн евро.

В текущем сезоне Михаил провел 18 матчей за "горняков", забив 10 голов и отдав 8 результативных передач.