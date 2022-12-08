  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Артета подтвердил, что Арсенал хочет купить Мудрика
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета подтвердил, что Арсенал хочет купить Мудрика

Премьер-лига
(1 голосов)

Отпустит ли "Шахтер"?

Артета подтвердил, что Арсенал хочет купить Мудрика

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Миккель Артета прокомментировал слухи о возможном подписании вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

По словам наставника, клуб предпринимает попытки подписать 21-летнего украинского таланта.

"Мы пытаемся", - приводит слова Артеты Football London.

Напомним, ранее представители "Шахтера" предупреждали потенциальных покупателей, что готовы продать украинца за 100 миллионов евро. Новая стоимость Мудрика на Transfermarket составляет 40 млн евро - до этого было 15 млн евро.

В текущем сезоне Михаил провел 18 матчей за "горняков", забив 10 голов и отдав 8 результативных передач.

Читайте такжеМудрик подорожал на 25 млн евро, а Довбик на 4 млн, Цыганков подешевел
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football London

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде