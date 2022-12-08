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Артета подтвердил, что Арсенал хочет купить Мудрика
Отпустит ли "Шахтер"?
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер лондонского "Арсенала" Миккель Артета прокомментировал слухи о возможном подписании вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.
По словам наставника, клуб предпринимает попытки подписать 21-летнего украинского таланта.
"Мы пытаемся", - приводит слова Артеты Football London.
Напомним, ранее представители "Шахтера" предупреждали потенциальных покупателей, что готовы продать украинца за 100 миллионов евро. Новая стоимость Мудрика на Transfermarket составляет 40 млн евро - до этого было 15 млн евро.
В текущем сезоне Михаил провел 18 матчей за "горняков", забив 10 голов и отдав 8 результативных передач.
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