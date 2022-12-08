  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сможете назвать ТОП-32 самых дорогих футболистов УПЛ? Квиз
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сможете назвать ТОП-32 самых дорогих футболистов УПЛ? Квиз

Премьер-лига
(1 голосов)

За шесть минут

Сможете назвать ТОП-32 самых дорогих футболистов УПЛ? Квиз

Коллаж: Getty Images + Динамо

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Украинской Премьер-Лиги. Теперь самым дорогим игроком первенства является вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик, стоимость которого выросла на 25 миллионов.

Сегодня мы подготовили для вас квиз: предлагаем назвать всех игроков УПЛ, которые стоят два миллиона и больше. Всего таковых 32. В этот список попали представители четырех клубов. В качестве подсказок вам предоставляется трансферная стоимость футболиста и клуб, за который он выступает. Ответы принимаются на украинском и русском языках.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде