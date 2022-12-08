Сможете назвать ТОП-32 самых дорогих футболистов УПЛ? Квиз

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Украинской Премьер-Лиги. Теперь самым дорогим игроком первенства является вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик, стоимость которого выросла на 25 миллионов.

Сегодня мы подготовили для вас квиз: предлагаем назвать всех игроков УПЛ, которые стоят два миллиона и больше. Всего таковых 32. В этот список попали представители четырех клубов. В качестве подсказок вам предоставляется трансферная стоимость футболиста и клуб, за который он выступает. Ответы принимаются на украинском и русском языках.