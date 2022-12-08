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Вирт: В нынешних условиях вести селекционную работу очень тяжело
Наставник "Вереса" надеется на усиление состава
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал прекращение сотрудничество с тремя футболистами, а также рассказал о трансферных планах клуба на зимнее межсезонье.
– Не хотел бы вдаваться в подробности. Скажем так – это было мое решение. Мы очень благодарны им за проделанную работу. Особенно это касается Михаила Сергийчука. Я понимаю, какую часть себя он вложил в "Верес". Но мы пообщались и все решили. Простились в хороших отношениях. Команде нужна свежая кровь, требуются какие-то перемены. И с кем-то в любом случае приходится прощаться.
Относительно Романа Мирошника – да, он получил лучшее предложение. Я бы хотел его оставить. Но, к сожалению, он тоже покидает команду.
– Может ли еще кто-то покинуть команду зимой?
– У нас пока что под вопросом продолжения сотрудничества с еще одним футболистом. Я бы хотел, чтобы он остался в команде. Но он пока обдумывает варианты продолжения карьеры. Все будет зависеть от его решения. Думаю, больше никто команду зимой точно не покинет.
– На какие позиции ищете усиление? Это будет молодежь или футболисты с опытом?
– Сейчас мы нуждаемся в усилении во всех без исключения линиях. Естественно, в идеале хотели бы усилиться талантливой молодежью. Но не все так просто. В нынешних условиях вести селекционную работу очень тяжело. На трансферном рынке очень мало футболистов. Игроки из-за границы не очень хотят ехать играть в страну, где идет война. Поэтому приходится учитывать реалии.
В общем, мы рассматриваем разные варианты: и молодежь, и опытных футболистов. Уже ведем переговоры с несколькими людьми. Думаю, ближе к концу года можно будет озвучить какую-нибудь конкретику. Самое главное, у нас есть полное понимание с президентом клуба относительно наших финансовых возможностей.
– Есть ли шансы у молодежи из команды U19?
– Да, мы рассматриваем такой вариант. Не хочу сейчас конкретизировать. Но есть два футболиста из нашей юношеской команды, на которых я уже обратил внимание. Рассматриваем их участие в зимних сборах с основной командой. Молодежи действительно может быть и больше. Все будет зависеть от нашей селекции зимой.
Также шансы поехать на сборы с основой есть и у наших игроков, которые первую часть сезона провели в аренде в других клубах. Мы тоже постоянно за ними наблюдаем, – сказал Вирт.
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