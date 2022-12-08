Ванат: В этом сезоне мы мало забиваем, наверное, соперники уже научились играть против нас

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат оценил свою игру в первой части сезона.

- В нынешнем сезоне вы стали игроком основного состава, приняв участие в 13-ти матчах из 15-ти, чувствуете ли дополнительную ответственность или давление? Или этот факт вызывает только положительные эмоции?

- Давление в футболе присутствует всегда. Но в целом, эмоции, конечно же, положительные. Хочется в каждом матче выходить на поле, забивать мячи и помогать команде побеждать. Когда выхожу на замену, иногда бывает сложно вписаться в игру команды, особенно, когда результат еще не достигнут. Но учусь с этим справляться, уверен, все придет с опытом. Плюс, помогают и подсказывают старшие партнеры, иногда даже могут "напихать", но всегда по делу.

- Бывают ли у вас разговоры с главным тренером? Чувствуете ли его доверие, что он рассчитывает на вас не только сейчас, но и в перспективе?

- Да, такие разговоры бывают, Луческу мне часто подсказывает, что можно улучшить в моей игре. Он – опытный человек, и его замечания очень мне помогают. Стараюсь выполнять, все, что он говорит, а ему уже оценивать, насколько хорошо это у меня получается.

- Команда забила 24 мяча в 15-ти матчах, в среднем – меньше двух мячей за игру, это не самый лучший показатель по результативности?

- В нынешнем сезоне мы, действительно, мало забиваем, наверное, это связано с тем, что многие соперники уже научились играть против нас, поэтому нужно придумывать что-то новое – оригинальные и непредвиденные решения.

- В чемпионате вы забили 5 мячей, какой из них запомнился больше всего?

- Наверное, гол "Кривбассу", тогда Сидорчук отдал мне передачу, я обыграл защитника и правой ногой пробил в "девятку" - получился красивый удар. А вообще, естественно, мне все свои мячи нравятся, но этот я бы выделил.

- На групповом этапе Лиги Европы вы забивали кипрскому АЕКу с передачи Буяльского, по этому поводу испытывали особенные ощущения?

- Да, ведь это был мой первый еврокубковый гол, такое событие всегда будет в памяти. Помню, тогда испытывал положительные эмоции, но жаль, что не выиграли тот поединок.

- В нынешнем сезоне много забивает и отдает результативных передач ваш партнер по команде Виталий Буяльский, хотя он и не является номинальным нападающим. Как воспринимают в команде нового бомбардира?

- Нормально воспринимают. Виталик – футболист высокого уровня, всегда усердно работает на тренировках. У него на занятиях все получается, и он переносит это в игру. У меня с ним хорошее взаимопонимание, ведь Виталик – очень умный футболист, к тому же еще и опытный. Он хорошо знает, когда нужно отдать передачу, а когда – нанести удар, поэтому с ним легко играть.

- Ставите ли перед собой индивидуальные цели, например, забить определенное количество мячей или стать лучшим бомбардиром по итогам сезона?

- Конечно, ставлю, думаю об этом, но сейчас о них говорить не буду. Расскажу уже в конце сезона и о том, какие были цели, и о том, удалась ли их достичь, - подытожил Ванат.