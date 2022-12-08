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"Нам не впервые сталкиваться с трудностями". Гендиректор Черноморца - об аресте владельцев

Премьер-лига
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Анатолий Мисюра надеется, что клуб продолжит выступления в чемпионате

"Нам не впервые сталкиваться с трудностями". Гендиректор Черноморца - об аресте владельцев

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал о своем видении ближайшего будущего одесского клуба в свете ареста его собственников.

Напомним, что владельцы клуба Борис Кауфман и Александр Грановский были задержаны по подозрению в преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе. Кауфмана даже заключили под стражу с альтернативным залогом в 129 миллионов гривен.

– Не могу не спросить о вашем видении ситуации, сложившейся вокруг собственников "Черноморца" Кауфмана и Грановского. Что вы думаете по этому поводу?

– Я не компетентен в этом вопросе, поэтому откажусь от комментариев. Есть соответствующие государственные органы, которые могут ответить на этот вопрос. Я, как и вы, узнаю обо всем из прессы. Другой информации у меня нет.

– И все-таки: увидим ли мы "Черноморец" в УПЛ ближайшей весной?

– Вы задаете провокационные вопросы. На сегодняшний день я не вижу ничего плохого для "Черноморца" в ближайшем будущем. Нам не впервые сталкиваться с трудностями. Понятное дело, что все переживают, но я надеюсь, что все будет хорошо, и мы продолжим выступать в чемпионате Украины, - ответил Мисюра в комментарии Fanday.

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В статье: Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра
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Источник:
Fanday

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