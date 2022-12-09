Итоги первой части сезона УПЛ. Черноморец. Шторм затянулся

UA-Футбол начинает подводить итоги первого этапа чемпионата Украины сезона 2022/23. Начать мы решили с одесского "Черноморца", который никак не может найти себя в элите после возвращения летом 2021-го года. Год назад "моряки" уходили зимовать на 13-м месте, однако сейчас их дела идут даже хуже. Шторм явно затянулся, и конца ему пока не видно.

Результаты

15-е место, 11 очков, десять забитых, 20 пропущенных

Зимой 2022-го у "Черноморца" сменились владельцы и многие подумали, что вот теперь клуб заживет. В подтверждение этого тезиса одесситы провернули ряд интересных трансферов, о которых пойдет речь ниже, а также вернули Романа Григорчука. Очевидно, что камбэк наставника, при котором "моряки" играли в плей-офф еврокубков дарил надежды на светлое завтра, но не случилось.

Из-за войны "Черноморец" лишился почти всех, кого подписали зимой, из-за чего Григорчуку пришлось работать с немного не тем составом, который он ожидал увидеть. Возможно, именно это и стало причиной плачевных результатов. За полгода опытный коуч так и не показал, что пытается построить на новом/старом месте, постоянно меняя игроков от матча к матчу. По итогу, клуб финишировал 15-м, что даже хуже, чем при Юрие Морозе, у которого под рукой были в основном молодые воспитанники "Динамо". Да и сама игра ныне выглядит печально.

Трансферы и состав

В феврале 2022-го года мы писали подробный материал, в котором обсуждали трансферы "Черноморца". Цонев, Пожег, Петков, Бергквист, Сухоцкий, и даже Русин - каждый из них пришелся бы ко двору, но по итогу все они растеклись из клуба весной, из-за чего пришлось искать экстренные замены на внутреннем рынке. По итогу пришли опытные Гладкий, Петько, Белый и Ермаков, усилить атаку должен был легионер Бадибанга, а на перспективу клуб взял Салюка, Плаксу и Наумца.

Из легионеров, пришедших зимой в клуб, остался Джеймс, который был единственным, кто имел постоянное место в центре обороны. Также за собой застолбил место в воротах Непогодов - вероятно, лучший из "моряков" в первом круге. Он тоже, к слову, прибыл весной. Помимо этого, почти всегда играли универсал Ермаков, закрывающий либо позицию центрбека, либо играющий правого защитника, опорник Политыло и вингер Брагару. А вот дальше каша.

Григорчук никак не мог определиться с тройкой в центре полузащиты, выпуская там то Бобко, то Кравченко, то Плаксу или Кузыка. Проблемы были и с атакующими игроками. Гладкий и Юсов не впечатлили (всего два гола на двоих), Наумец справа был активным, но не нестабильным, Бадибанга играл ярко, но немного эгоистично, остальные были и того хуже. Вот и получается, что за полгода Григорчук не то, что не смог привить свой стиль, он пока даже не определился с основным набором игроков, что является плохим симптомом.

Оптимальный состав: Непогодов - Путря, Ермаков, Джеймс, Салюк - Политыло, Войтиховский, Бобко - Наумец, Юсов, Брагару

Сильные стороны

Тут тяжело что-либо выделить положительное, но мы попробуем. "Черноморец" местами был неплох в обороне. Да, 20 пропущенных - это много, но тут сильно подвели матчи против "Зари" (0:4), "Динамо" (0:3) и последний поединок с "Рухом", где играли без Джеймса и пропустили два во втором тайме. Однако в целом, оборона - то немногое, что сумел наладить Григорчук. Те же "Шахтер", "Днепр-1" и "Александрия" сильно мучились против "моряков", а под конец полугодия "Черноморец" даже выдал серию из трех игр кряду без пропущенных, что для 15-й команды - неплохой показатель.

Слабые стороны

Один интересный факт. "Черноморец" в первой части сезона забил десять голов (только "Львов" имеет более печальные цифры), из них четыре пришлись на игроков атаки (по два на Брагару и Юсова), в то время как пять раз отличались игроки обороны. Дошло даже до того, что профильного защитника Войтиховского пришлось выпускать ближе к атаке. Коллектив Григорчука далек от качественной игры впереди, особенно когда нужно владеть мячом и забивать после позиционных атак. Да и контратаки редко доходят до ударов. В чем одесситы действительно преуспели, так это в голах после стандартных положений, но на одних угловых сыт не будешь.

Лучший игрок

Опять же, непросто выделить кого-то одного, но мы все же отметим игру на ленточке опытного Непогодова. 34-летний кипер провел несколько шикарных игр, а в первых двух турах отметился тем, что взял два пенальти. Мы выше называли оборону сильной стороной "моряков", но стоит сказать, что откровенных провалов у них хватало. Просто частенько выручал Непогодов, маскируя проблемы одноклубников.

Правда и сам Дмитрий имеет несколько грешков. В игре против "Александрии" он умудрился получить красную карточку, да и в 0:4 от "Зари" есть частичка его вины.

Прогноз на вторую часть

А вот здесь все плохо. Не хочется сильно копаться в околофутбольных проблемах, но все, как нам кажется, читали о проблемах руководства "Черноморца". Если нет, то стоит просто знать, что владельца клуба Бориса Кауфмана подозревают в создании преступной организации в Одессе. Вряд ли в таком положении он готов сильно заниматься клубом, а потому у одесситов сейчас немало проблем.

Читайте также Суд отправил в СИЗО ключевого инвестора Черноморца Кауфмана и определил сумму залога

Что касается игровой составляющей, то тут все просто. Команде нужна перестройка, особенно в атаке. У "Черноморца" один из самых возрастных составов в УПЛ (27,6 лет), и с этим нужно что-то делать. Видно, что Кравченко не вывозит игру в центре поля, Гладкий и Юсов подводят в атаке, а у молодых игроков хватает спадов из-за возраста и отсутствия опыта. Если же кадрового усиления не будет, вряд ли "моряки" смогут сильно прибавить и выбраться из нынешнего шторма. Роман Григорчук - хороший наставник, но своим вторым пришествием в одесский клуб он пока разочаровывает.