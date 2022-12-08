Кардаш: Никто не смог бы поверить, что Днепр-1 будет зимовать на первом месте

Экс-полузащитник сборной Украины, а ныне ассистента главного тренера молодежной сборной Украины Василий Кардаш, проанализировал осенний отрезок сезона УПЛ .

— Весной, да и в начале лета трудно было предположить, что чемпионат Украины по футболу начнется. Конечно, все это случилось из-за агрессии фашистской россии против нашей страны. Какие у вас мысли по этому поводу?

— Конечно, все мы хотим, чтобы Украина победила в войне против этих нелюдей. Понятно, что мы хотим жить в мирной стране. То, что начался чемпионат в УПЛ, Первой и Второй лигах, это большое дело. Будь иначе – мы были бы отброшены года на три назад. Нужно отдать должное собственникам клубов, которые в такое непростое время финансируют клубы и дают возможность игрокам заниматься любимым делом. Да и болельщики могут, хоть на время, отвлечься от войны.

— Судя по турнирной таблице, уверенное выступление Днепра-1 — главная сенсация в нашем клубном сезоне? Все-таки Александр Кучер — еще молодой тренер…

— Еще до возможного перехода Кучера из Металлиста в Днепр-1 было много разговоров. Но мы видим, что с Александром Кучером в Днепр переехал и Евгений Красников – опытный менеджер. У них сложился неплохой тандем. Добавим, что Красников и Кучер очень амбициозны. Но в то, что Днепр-1 будет зимовать на первом месте, наверняка, никто не смог бы поверить. А вот навязать борьбу нашим грандам, на дистанции, это было возможно. Что мы увидели: Днепр-1 создал серьезную конкуренцию Шахтеру и киевскому Динамо. Тем интереснее будет вторая часть сезона.

— Наши извечные соперники – Шахтер и Динамо. Кто из них лучше провел первый круг УПЛ?

— Целостную картину тяжело обрисовать. Были разные отрезки, как хорошие, так и не очень как у Горняков, так и у киевлян. Возможно, это связано с ранней подготовкой к еврокубкам, плотным графиком (по два матча в неделю), многочисленным переездам. Думаю, что весной будет интересно.