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Ахметов: Свой первый капитал я заработал, играя в карты

Премьер-лига
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Краткая история жизни президента Шахтера

Ахметов: Свой первый капитал я заработал, играя в карты

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов вспомнил о своем тяжелом детстве, жизненной философии, а также рассказал, как он заработал свой первый капитал.

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"Я родился в бедной семье, которая едва удовлетворяла свои конечные потребности. У нас был дом площадью 20 квадратных метров, где мы вчетвером жили и спали на полу. Там была угольная печь, которой мы пользовались по утрам, а туалет был на улице.

Моя жизненная философия — это философия моего бизнеса: я ненавижу нищету и страдания людей. Я хочу успеха для себя и для других. Я хочу видеть людей счастливыми.

Честно вам скажу, свой первый капитал я заработал игрой в карты, — сказал он. "И вот что я узнал: карты — это тактика и стратегия, аналитический склад ума, практический подход и способность побеждать", - сказал Ахметов.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Источник:
The Washington Post

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