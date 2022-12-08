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Ахметов: Свой первый капитал я заработал, играя в карты
Краткая история жизни президента Шахтера
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов вспомнил о своем тяжелом детстве, жизненной философии, а также рассказал, как он заработал свой первый капитал.
"Я родился в бедной семье, которая едва удовлетворяла свои конечные потребности. У нас был дом площадью 20 квадратных метров, где мы вчетвером жили и спали на полу. Там была угольная печь, которой мы пользовались по утрам, а туалет был на улице.
Моя жизненная философия — это философия моего бизнеса: я ненавижу нищету и страдания людей. Я хочу успеха для себя и для других. Я хочу видеть людей счастливыми.
Честно вам скажу, свой первый капитал я заработал игрой в карты, — сказал он. "И вот что я узнал: карты — это тактика и стратегия, аналитический склад ума, практический подход и способность побеждать", - сказал Ахметов.
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