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У Шахтера еще не было контактов с другими клубами относительно продажи Мудрика

Премьер-лига
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У Шахтера еще не было контактов с другими клубами относительно продажи Мудрика

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Руководство "Шахтера" не вступало в официальные переговоры с другими клубами по поводу потенциальной продажи 21-летнего вингера горняков Михаила Мудрика.

Об этом рассказал директор по футболу "горняков" Дарио Срна.

"Мудрик большой талант, у него четырехлетний контракт с "Шахтером", но до сих пор у нас не было контактов ни с одним клубом. Если кто-то захочет его, им придется заплатить много денег. Он наш подарок", - сказал Срна.

Напомним, что в свете успешных выступлений Мудрика в Лиге чемпионов СМИ с периодичностью пишут об интересе к вингеру со стороны ряда европейских клубов, среди которых фаворитом на подписание игрока считается лондонский Арсенал.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
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