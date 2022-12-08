У Шахтера еще не было контактов с другими клубами относительно продажи Мудрика

Руководство " Шахтера " не вступало в официальные переговоры с другими клубами по поводу потенциальной продажи 21-летнего вингера горняков Михаила Мудрика.

Об этом рассказал директор по футболу "горняков" Дарио Срна.

"Мудрик большой талант, у него четырехлетний контракт с "Шахтером", но до сих пор у нас не было контактов ни с одним клубом. Если кто-то захочет его, им придется заплатить много денег. Он наш подарок", - сказал Срна.

Напомним, что в свете успешных выступлений Мудрика в Лиге чемпионов СМИ с периодичностью пишут об интересе к вингеру со стороны ряда европейских клубов, среди которых фаворитом на подписание игрока считается лондонский Арсенал.