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Срна: Де Дзерби привел бы Шахтер к полуфиналу Лиги чемпионов
Для Дарио Роберто - тренер №1
shakhtar.com
Директор по футболу "
"Последние девять месяцев были непростыми из-за войны. Мы так живем уже 8 лет, наша сила в президенте, который любит футбол и тратит много денег.
Мне тоже жаль Де Дзерби. С ним у нас было бы необыкновенное путешествие, которое я считаю привело бы команду к полуфиналу Лиги чемпионов. Я проработал шесть месяцев с Де Дзерби, и для меня он номер один.
Наша история не окончена. Сегодня играть в Украине непросто, но мы всегда будем играть, и мы надеемся, что война скоро закончится. Украина должна победить россию, и все государства ее в этом поддержат", - сказал Срна.
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