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Срна: Де Дзерби привел бы Шахтер к полуфиналу Лиги чемпионов

Премьер-лига
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Для Дарио Роберто - тренер №1

Срна: Де Дзерби привел бы Шахтер к полуфиналу Лиги чемпионов

shakhtar.com

Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал как живет клуб во время войны, а также выразил уверенность, что если бы Роберто Де Дзерби остался главным тренером "горняков", то они бы сыграли как минимум в полуфинале Лиги чемпионов.

"Последние девять месяцев были непростыми из-за войны. Мы так живем уже 8 лет, наша сила в президенте, который любит футбол и тратит много денег.

Мне тоже жаль Де Дзерби. С ним у нас было бы необыкновенное путешествие, которое я считаю привело бы команду к полуфиналу Лиги чемпионов. Я проработал шесть месяцев с Де Дзерби, и для меня он номер один.

Наша история не окончена. Сегодня играть в Украине непросто, но мы всегда будем играть, и мы надеемся, что война скоро закончится. Украина должна победить россию, и все государства ее в этом поддержат", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Tuttomercatoweb

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