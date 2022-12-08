Мудрик – лидер УПЛ по созданным голевым моментам и точным ключевым передачам

По оценкам Transfermarkt, самым дорогим игроком украинской Премьер-лиги является Михаил Мудрик. Однако примечателен не только сам факт лидерства, но и ценник, которым оценивается талантливый игрок – сорок миллионов евро. Для УПЛ – это космическая величина. Следует учитывать и тенденцию "переоценки" игроков на рынке относительно цены на Transfermarkt. Обычно клубы продают дороже установленной цены на авторитетном ресурсе, поэтому за Мудрика будут просить минимум 50-60 миллионов.

Бесспорно, главным фактором, повлиявшим на подорожание игрока, стало его удачное выступление в Лиге чемпионов. Однако Михаил Мудрик не был инертен и в УПЛ. По итогам первой части чемпионата Украины 2022/23 он стал лучшим или одним из лучших по многим важным игровым компонентам.

У Михаила самый высокий InStat-индекс среди всех игроков УПЛ – 248. У ближайшего преследователя, коим является Виктор Цыганков, индекс составляет 242. Цыганков не стал лидером чемпионата ни по одному игровому показателю, тогда как Мудрик – по двум. И еще по нескольким – в группе лидеров.

Михаил создавал наибольше голевых моментов среди всех игроков УПЛ – 27. В среднем это 2.3 за матч. Интересно, что только у двух игроков чемпионата усредненный показатель созданных голевых эпизодов достиг отметки "2". Кроме Мудрика, еще у Владислава Калитвинцева. Хотя последнего нет в пятерке лидеров по общему количеству созданных голевых шансов, ведь вингер "Александрии" немало времени пропустил из-за травмы. Ближайший преследователь Мудрика по общему количеству голевых моментов – Сергей Булеца (24). Виктор Цыганков – третий (22).

Второй компонент, по которому Мудрик лидирует среди индивидуалистов УПЛ, – показатель точных ключевых передач. Всего вингер "Шахтера" выполнил таких 18, что в среднем означает по 1.5 за игру. Конкурентом Мудрика в этой категории игрового мастерства является Виктор Цыганков, выполняющий в среднем по 1.23 ключевые передачи за матч.

Можно считать Михаила Мудрика лидером и по показателям удачных обводок в среднем за матч – 4.5. Хотя компания InStat отмечает здесь в статусе лидера Алексея Сыча (4.7), играющего за "Кортрейк" в аренде с "Руха". Если же говорить об общем количестве удачных обыгрышей соперников с позиции "один на один", то Мудрик здесь четвертый после Максима Брагару ("Черноморец"), Олега Данченко ("Заря") и Соломона-Отабора ("Рух").

Лучшие игроки УПЛ по разным игровым показателям (в среднем за матч) / скришот - InStat

Также Михаил Мудрик входит в топ-5 игроков УПЛ по показателям точных ударов. Как в среднем за матч, так и вообще. В целом, он нанес 21 выстрел по воротам, что сделало его четвертым самым эффективным игроком в этой категории после Артема Довбика, Виталия Буяльского и Виктора Цыганкова. В среднем за игру Михаил наносит по 1.75 точных удара, что является вторым лучшим показателем УПЛ после Артема Довбика, у которого в среднем по 1.86 попаданий по воротам за матч.

Нельзя говорить, что Михаил Мудрик уже полностью сформировался как игрок. Но процесс продолжается. И примечательно, что прогрессируют по сравнению с прошлым сезоном практически все важные компоненты. Все, кроме показателя проводимых и выигранных воздушных дуэлей. Здесь Мудрик немного сдал.

Достиг ли он потолка в УПЛ? Наверное, нет. Возможность для прогресса еще есть, хотя и понятно, что быстрее этот процесс будет идти в другом, более интенсивном, чем украинский, чемпионате. Перейдет ли туда Михаил Мудрик уже этой зимой? Это один из самых интересных вопросов зимнего трансферного окна.