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Вирт: Мы отлично стартовали в УПЛ, хотя многие скептики записывали нас в аутсайдеры
Наставник Вереса подвел итог осенней части сезона
Фото - Олександр Приходько
Главный тренер "
"Мы отлично стартовали в чемпионате. Это стало неожиданностью для многих скептиков, которые записывали нас в откровенные аутсайдеры. Играли как единое целое, как одна команда. Потом нам не хватило результата, который мы получали в стартовых матчах.
Качеством игры я полностью доволен. Мы ничем не уступали лидерам чемпионата, но проигрывали. Как это было, к примеру, в Александрии. Был только один тайм до перерыва в матче против "Ингульца", когда я остался недоволен", – сказал Вирт.
Напомним, что на зимний перерыв "Верес" ушел на десятом месте в таблице УПЛ.
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