Вирт: Мы отлично стартовали в УПЛ, хотя многие скептики записывали нас в аутсайдеры

Главный тренер " Вереса " Юрий Вирт подвел итог выступлений своей команды в осенней части сезона УПЛ.

"Мы отлично стартовали в чемпионате. Это стало неожиданностью для многих скептиков, которые записывали нас в откровенные аутсайдеры. Играли как единое целое, как одна команда. Потом нам не хватило результата, который мы получали в стартовых матчах.

Качеством игры я полностью доволен. Мы ничем не уступали лидерам чемпионата, но проигрывали. Как это было, к примеру, в Александрии. Был только один тайм до перерыва в матче против "Ингульца", когда я остался недоволен", – сказал Вирт.