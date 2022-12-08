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Вирт: Мы отлично стартовали в УПЛ, хотя многие скептики записывали нас в аутсайдеры

Премьер-лига
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Наставник Вереса подвел итог осенней части сезона

Вирт: Мы отлично стартовали в УПЛ, хотя многие скептики записывали нас в аутсайдеры

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подвел итог выступлений своей команды в осенней части сезона УПЛ.

"Мы отлично стартовали в чемпионате. Это стало неожиданностью для многих скептиков, которые записывали нас в откровенные аутсайдеры. Играли как единое целое, как одна команда. Потом нам не хватило результата, который мы получали в стартовых матчах.

Качеством игры я полностью доволен. Мы ничем не уступали лидерам чемпионата, но проигрывали. Как это было, к примеру, в Александрии. Был только один тайм до перерыва в матче против "Ингульца", когда я остался недоволен", – сказал Вирт.

Напомним, что на зимний перерыв "Верес" ушел на десятом месте в таблице УПЛ.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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