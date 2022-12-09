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"Работаю, скоро вернусь". Шапаренко рассказал о своем самочувствии
Полузащитник "Динамо" восстанавливается после травмы
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о своем восстановлении после травмы. Слова игрока приводит "Динамомания" со ссылкой на Twitch-канал защитника "Эвертона" Виталия Миколенко.
"Мое самочувствие? Да ничего, потихоньку работаю, ребята. Скоро вернусь", - сказал Шапаренко.
Напомним, что Шапаренко получил травму в первом матче Лиги Европы с "Фенербахче" (1:2), в результате чего до сих пор не восстановился. В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 9 матчей за киевлян и выполнил один результативную передачу.
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