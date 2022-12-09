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Рух проведет благотворительный матч с клубом из Польши

Премьер-лига
(1 голосов)

Встреча состоится в ближайшую субботу

Рух проведет благотворительный матч с клубом из Польши

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" проведет товарищеский матч в Польше перед зимней паузой.

Спарринг-партнером "желто-черных" будет команда "Видзев" из города Лодзь. Поединок пройдет в ближайшую субботу, 10 декабря и будет иметь статус благотворительного. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00. Отмечается, что трансляцию спарринга организует WidzewTV.

Напомним, команда Леонида Кучука ушла на зимний перерыв на 12-й позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 14 зачетных пунктов.

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В статье: Рух (Львов) Видзев (Лодзь)
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Источник:
ФК Рух

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