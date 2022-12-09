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Рух проведет благотворительный матч с клубом из Польши
Встреча состоится в ближайшую субботу
Фото: ФК Рух
Львовский "Рух" проведет товарищеский матч в Польше перед зимней паузой.
Спарринг-партнером "желто-черных" будет команда "Видзев" из города Лодзь. Поединок пройдет в ближайшую субботу, 10 декабря и будет иметь статус благотворительного. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00. Отмечается, что трансляцию спарринга организует WidzewTV.
Напомним, команда Леонида Кучука ушла на зимний перерыв на 12-й позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 14 зачетных пунктов.
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