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Источник: Наставник Зари получил предложение от европейского клуба

Премьер-лига
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Источник: Наставник Зари получил предложение от европейского клуба

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен получил предложение от неназваного европейского клуба. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"У Патрика ван Леувена есть определенное предложение с Европы. Я даже узнал, что это не Южная Европа и не какой-то Азербайджан. Эредивизи это или нет, я не знаю", — заявил журналист.

В том случае, если этот клуб будет готов заплатить компенсацию за нидерландского специалиста, то луганчане, вероятно, отпустят своего наставника. Также источник утверждает, что в случае ухода ван Леувена "Зарю", как и предполагалось, может возглавить Александр Бабич.

Напомним, 52-летний Патрик ван Леувен возглавил луганский клуб в начале текущего сезона. Его контракт с черно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

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В статье: Заря (Луганск) ТаТоТаке Патрик ван Леувен
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Источник:
ТаТоТаке

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