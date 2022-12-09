Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Наставник Зари получил предложение от европейского клуба
Название команды не раскрывается
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен получил предложение от неназваного европейского клуба. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
"У Патрика ван Леувена есть определенное предложение с Европы. Я даже узнал, что это не Южная Европа и не какой-то Азербайджан. Эредивизи это или нет, я не знаю", — заявил журналист.
В том случае, если этот клуб будет готов заплатить компенсацию за нидерландского специалиста, то луганчане, вероятно, отпустят своего наставника. Также источник утверждает, что в случае ухода ван Леувена "Зарю", как и предполагалось, может возглавить Александр Бабич.
Напомним, 52-летний Патрик ван Леувен возглавил луганский клуб в начале текущего сезона. Его контракт с черно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.
Популярное сейчас
- Плюс еще несколько сотен ликвидированных оккупантов. Генштаб опубликовал потери россиян за 08.12
- Хунта, Кройф, Кемпес и Ренсенбринк. О самом принципиальном матче между Нидерландами и Аргентиной
- Смена тренера в сборной Испании, новый клуб Романа Зозули. Главные новости за 8 декабря
- "Это ложь, и она причиняет мне сильную боль" - Ахметов ответил на обвинения в причастности к смерти Брагина
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО