Источник: Наставник Зари получил предложение от европейского клуба

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен получил предложение от неназваного европейского клуба. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"У Патрика ван Леувена есть определенное предложение с Европы. Я даже узнал, что это не Южная Европа и не какой-то Азербайджан. Эредивизи это или нет, я не знаю", — заявил журналист.

В том случае, если этот клуб будет готов заплатить компенсацию за нидерландского специалиста, то луганчане, вероятно, отпустят своего наставника. Также источник утверждает, что в случае ухода ван Леувена "Зарю", как и предполагалось, может возглавить Александр Бабич.

Напомним, 52-летний Патрик ван Леувен возглавил луганский клуб в начале текущего сезона. Его контракт с черно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.