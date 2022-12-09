Ворскла рассчитывает вернуть в команду двух легионеров

Как сообщает ТаТоТаке, "Ворскла" намерена вернуть в команду двух легионеров из аренды, которые ранее отказались играть в Украине из-за войны. Речь идет о полузащитниках Ибрахима Кане и Давида Пуцлина.

По информации источника, руководство клуба делает все, чтобы вернуть этих игроков. Стороны близки к договоренности. 22-летний Кане первую часть сезона провел в китайском клубе второго дивизиона "Циндао Хуанхай" - 23 матча, 5 голов и 8 результативных передач. 30-летний Пуцлин выступает за хорватский "Вараждин". На его счету 10 поединков.

Ранее стало известно, почему лучший бомбардир "Ворсклы" может покинуть полтавский клуб.