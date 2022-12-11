Итоги первой части сезона УПЛ. Рух. Смесь юности и агрессии

UA-Футбол продолжает подводить итоги первого этапа чемпионата Украины сезона 2022/23. На этот раз мы поговорим о львовском "Рухе", который под крылом Леонида Кучука провел нестабильный отрезок, но сумел избежать ухода на каникулы в зоне вылета. Правда, далеко убежать от неприятностей не вышло, а потому расслабляться "руховцам" точно запрещено.

Результаты

12-е место, 14 очков, 17 забитых, 22 пропущенных

Никто не начал новый сезон так плохо, как коллектив Леонида Кучука. В первых турах на счету львовян было "зеро", а потому нужно было срочно исправлять положение. "Рух" сумел собраться и грохнул тогдашнего лидера первенства "Зарю" - 3:1. А как новый сезон встретишь, так его в целом и проведешь.

Коллектив Кучука был дико нестабильным, чередуя весьма солидные матчи с очень провальным. Например, был классный период в середине октября, когда удалось взять семь балов в трех играх, обыграв "Ворсклу" и "Кривбасс". Но были и затмения, как например безвольное поражение "Львову", разгром от "Динамо" или матчи против "Миная" и "Металлиста 1925", где все шло к итоговой победе, но заканчивалось лишь ничьей. А потому и 12-му месте фанатам "Руха" удивляться не стоит, ведь для более высоких ступеней необходима стабильность.

Трансферы и состав

Как и многие другие команды, львовяне потеряли немало важных игроков весной. Ушли опытные Карасюк, Белый, Довгий, Мартынюк, в Бельгию был продан игрок украинской молодежки Сыч, не успели дождаться своего дебюта легионеры Диав и Плюмейн. Но в отличие от многих, "руховцы" не побежали на трансферный рынок, а решили сделать ставку на академию.

Да, клуб переманил у конкурента опытного Довгого, в составе нашлось постоянное место для Соломона-Отабора, однако новый костяк коллектива, особенно костяк обороны, стали составлять свои воспитанники. У "Руха" ныне самый молодой состав в УПЛ - средний возраст команды составляет 23 года. Многие игроки академии, которые неплохо зарекомендовали себя в юношеской первенстве и юношеской лиге УЕФА дослужились до вызова в основу.

19-летний Марко Сапуга провел больше всех минут за прошедшее полугодие и дослужился до капитанской повязки, 20-летний Слюсар стал основным центрбеком, Роман почти без замен играет на правом крыле защиты. Даже капитан Панькив потерял место в старте (тут, конечно, стоит учитывать возраст и игровой спад), вследствие чего новым основным кипером стал 19-летний Ледвий.

Леонид Кучук всегда считался достаточно консервативным и прагматичным наставником, однако в этом сезоне ему удается неплохо интегрировать в основу молодежь. Правда, в атаке все еще решают более опытные исполнители. Таллес - незаменимая "десятка", Соломон-Отабор не имеет конкуренции на правом фланге, а Климчук неплохо раскрылся в качестве основного форварда. Правда последнему нужно остерегаться, ибо в двух последних играх полугодия дважды отличился 20-летний Карабин.

Оптимальный состав: Ледвий - Роман, Слюбик, Дидык, Лях - Сапуга, Довгий - Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга - Климчук

Сильные стороны

В 14-ти играх первой половины сезона "Рух" забил 17 голов. Кажется, что это не самая большая цифра, но тут важны два фактора. Во-первых, на фоне всех команд чемпионата львовяне забивают немало. По количеству голов они идут в середине списка, опережая куда более опытные "Колос" и "Верес", а также лишь на один гол отставая от амбициозной "Ворсклы".

Второй фактор - это прогресс. "Рух" начал сезон с одного гола в трех играх, однако после серьезно прибавил. Начиная с четвертого игрового дня коллектив Кучука лишь раз покинул поле без забитого, что вполне неплохо, особенно если сравнивать с конкурентами из нижней части таблицы. Основная причина такой результативности - мобильная атака, где неплохо удалось сыграться Климчуку, Отабору и Таллесу. Последний в целом ныне зажигает, однако о нем чуть позже.

Слабые стороны

Если с атакой у львовян все здорово, то с обороной дела обстоят куда хуже. Только "Металлист" в этом сезоне пропустил больше коллектива Кучука (23 против 22), из-за чего львовская команда не досчитался нескольких важных балов. Как мы писали выше, матчи против "Миная" или "Металлиста 1925" складывались для "Руха" вполне удачно, однако по ходу второго тайма защита теряла концентрацию и подставляла под удар своего вратаря. К самому Панькиву также остаются вопросы, что подтверждает тот факт, что опытный кипер под конец полугодия выпал из основы своей команды.

Еще одна отрицательная сторона "Руха" - это грубость. Или излишняя мотивация, тут кому как удобнее. Ни одна из команд ныне не заработала больше удалений (5) и только "Колос" опережает львовян по общему количеству желтых карточек (54 против 49). Под рукой у Кучука не самая длинная скамейка запасных, а постоянные вылеты важных исполнителей из-за дисквалификаций только добавляли головной боли тренеру. Например, "Рух" мог и не проиграть в дерби "Львову", не получи две глупые желтые Бойчук, да и против "Днепра-1" можно было бы удержать ничью, заканчивай команда матч с 11-тю исполнителями, а не девятью.

Лучший игрок

24-летний полузащитник Таллес Бренер дебютировал в УПЛ еще в далеком феврале 2021-го, когда он из "Вила Нова" перешел в "Олимпик". До начала сезона 2022/23 он был ничем не примечательным легионером первенства, однако в новой кампании бразилец начал зажигать.

Начиная с победной игры против "Зари", когда он оформил хет-трик, Таллес стал настоящим лидером "Руха". Он выходил в каждой игре нынешнего сезона, отличившись 11-тю результативным действиями (6+5). Все же очень важно, чтобы в молодом клубе был такой яркий легионер, который может дать результат в тяжелых матчах. Главное, чтобы другие атакующие игроки также не забывали о голевых действиях, а то вторым бомбардиром команды ныне является 33-летний опорник Довгий.

Прогноз на вторую часть

Тут важно понять нынешний вектор развития "Руха". Ставка на молодежь - это прекрасно и романтично, но к чему идут львовяне? Есть два варианта. Первый - клуб намерен обкатывать молодежь в УПЛ, давая им максимально возможное количество игрового времени, дабы после более или менее удачно продать в европейский клуб. Ранее этим путем пошли Кухаревич и Сыч, и вполне возможно, что те же Сапуга, Дидык или Роман смогут составить им компанию.

Если "Рух" планирует развивать молодежь для последующих продаж, то им главное держать место в УПЛ, где куда проще обкатывать и рекламировать воспитанников. Нынешних ресурсов для достижения данной цели предостаточно. Если же руководство клуба видит в нынешней молодежи игроков, с которыми можно бороться за середину таблицы или даже еврокубки, то нужно укрепляться кадрово. Юные игроки, как показывает статистика, пока не могут в одиночку тащить "Рух", а потому 2-3 добротных исполнителя Кучуку бы точно не помешали. Как минимум для усиление скамейки запасных.

Одним словом, нет сомнений, что с нынешним составом "Рух" может удержаться в элите, но без работы на трансферном рынке вряд ли можно рассчитывать на большее.