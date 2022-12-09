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Бурбас: Аресты и судебные дела совладельцев Черноморца не влияют на жизнедеятельность клуба
Команда даже запланировала зимний сбор в Турции
фото из свободных источников
Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что
"Внутри команды идет планирование дальнейшей стратегии развития, и из-за неудовлетворительных выступлений в первой части зимой запланирована кадровая чистка. В какой-то степени ее даже можно будет назвать масштабной.
Изменится примерно треть состава, курс будет взят на омоложение среднего возраста. Но при этом бюджет планируется оставить на том же уровне. И это хороший звонок. Находятся деньги и на заграничные сборы, которые одесситы планируют проводить в Турции с 15 января. С Романом Григорчуком во главе. И чтобы никто не сомневался. "Черноморцу" быть!" – написал Бурбас в Телеграм.
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