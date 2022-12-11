Бразильский полузащитник Шахтера не хочет возвращаться из аренды

Полузащитник донецкого "Шахтера" Майкон изъявил желание не возвращаться в состав "горняков" по истечении срока его аренды в "Коринтиансе". Об этом сообщает Sport Witness со ссылкой на журналиста Жорже Николу.

Майкон уже сообщил "Шахтеру" о таком решении. Напомним, что аренда завершается в конце 2022 года.

Правда, неизвестно, где именно 25-летний полузащитник продолжит карьеру. "Коринтианс" не готов платить всю сумму за игрока – это ориентировочно семь миллионов евро. Бразильцы попытаются продлить аренду еще на год. Также среди претендентов есть “Брайтон”, однако неизвестно о планах клуба подписать игрока именно в январе.

Отметим, что контракт Майкона с "Шахтером" действителен до 31 декабря 2025 года. Игрок находится в команде с июля 2018 - именно тогда он присоединился к "горнякам" из того же "Коринтианса" за 6,6 млн евро.