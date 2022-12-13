Итоги первой части сезона УПЛ. Металлист. Без легионеров плохо, но не критично

UA-Футбол продолжает подводить итоги первого этапа чемпионата Украины сезона 2022/23. На этот раз мы поговорим о "Металлисте", которого многие заживо похоронили до старта сезона. Да, уход тренера и легионеров, а также проблемы у руководства клуба, считаются предвестниками беды, однако харьковчане местами удивляли результатами, ломая традиционные футбольные догматы. Правда на финише все равно выдохлись.

Результаты

11-е место, 16 очков, 15 забитых, 23 пропущенных

О том, как сильно изменился состав харьковчан мы детально поговорим ниже, однако стоит понимать, что перемены были значительными. И, честно говоря, не в лучшую сторону. Но даже этот факт не помешал "Металлисту" провести добротный старт сезона. Коллектив Ратия-Призетко (кто там главный, а кто нет - вопрос сложный) взял семь из девяти очков в трех стартовых турах, а в середине октября выдал двухматчевую победную серию. Даже 1:6 от "Шахтера" не сильно смущали, ибо было понятно, во что команда пытается играть и местами у них здорово получалось.

Правда после пришла тьма. Лидеры растеряли форму, из-за чего "Металлист" не побеждал с 15-го октября. То есть, почти два месяца. Команда из середины таблицы стала скатываться в её нижнюю часть, а странные метаморфозы на тренерском мостике (теперь коллективом, судя по всему, управляет спортивный директор Кобин) только ухудшили положение. По итогу, харьковчане финишировали лишь 11-ми, при этом опережая 15-й "Черноморец" всего на пять балов.

Трансферы и состав

За весну клуб потерял почти все. Заново созданный "Металлист" Ярославского должен был строиться по лекалам предка - атакующая игра, много легионеров. По итогу, из-за начала войны все легионеры, зажигавшие в Первой лиге, быстренько клуб покинули, что в целом было ожидаемо. Однако уход главного тренера Александра Кучера, вице-президента Евгения Красникова, а также некоторых важных игроков (Сарапия, Горбунова, Танчика, Бабенко, Балули) в "Днепр-1" шокировали общественность. Начало казаться, что все дружно начали покидать тонущий корабль.

Заменять ушедших пришлось игроками внутреннего рынка. За деньги был взят Панасенко из "Вереса", также свободными агентами удалось переманить Каплиенко, Рязанцева, Клименчука, Кныша, Чайковского, Коркишко, Прядуна. Да, игроки с именем, некоторые даже с зарубежным опытом, но ожидания от команды все равно существенно снизились. Казалось, что борьба за выживание станет потолком. Но нет.

Как мы писали выше, "Металлист" красиво начал сезон. Тандем Ратий-Призетко решил не строить сложные схемы, сделав четкую ставку на контратаки. Это приносило результат. Идеальным получился матч против "Александрии", когда против добротного соперника удалось совершить камбек в меньшинстве. Команда идеально распоряжалась своими моментами, став одними из лучших в плане реализации.

Правда продлилось все это лишь до октября. Защита стала проваливаться раз за разом, Прядун потерял форму, клуб стал частенько терять очки. Даже пришедший Кобин со любимыми 3-4-3 положение не спас. Назвать оптимальный состав "Металлиста" непросто, ведь менялся он почти всегда. Например, Богдан Порох начал сезон основным центрбеком, однако после провалился и присел в запас, Коркишко здорово стартовал, но с первого октября отыграл лишь 44 минуты, а 20-летний Рязанцев наоборот, стал подпускаться к основе лишь под конец полугодия.

Оптимальный состав: Костик - Романюк, Мизюк, Клименчук, Каплиенко - Ралюченко - Подлепенец, Танковский, Панасенко, Картушов - Прядун

Сильные стороны

Все сильные стороны харьковчан проявились во время удачного старта сезона. Команда не очень хорошо атакует позиционно, однако им это и не нужно, ведь "Металлист" силен во время переходных фаз. Мы уже говорили о матче против "Александрии", в котором, например, первый гол был забит в идеальном для харьковчан стиле. Перехват мяч, быстрый переход на чужую половину, перевод на свободного Панасенко, который идеально кладет в дальний.

Также на старте сезона сильной стороной "Металлиста" была реализация моментов. Тут тоже обратим внимание на стартовые туры, когда коллектив Ратия-Призетко был на пике. Харьковчане переиграли "Рух" и "Александрию", нанеся в два раза меньше ударов (6:11 и 7:12). Даже против не самого грозного "Ингульца" удалось добыть ничью, играя вторым номером и проиграв по общему количеству выстрелов. "Металлист" никогда не имел много моментов, но в своей стихии был хорош и грамотно распоряжался созданным.

Слабые стороны

"Металлист", как вы поняли, не силен в создании моментов, однако умеет (хотя правильнее сказать умел) грамотно ими распоряжаться. А вот оборона - это мрак, ибо харьковчане и много допускают, и много пропускают. УПЛ - не самая зрелищная лига, а потому, нужно было постараться, чтобы пропустить 23 гола в 15-ти играх. Харьковчане справились, взяв на финише титул худшей обороны лиги.

Именно оборона - самая главная слабость команды. Ведь как идеально не реализуй свой минимум моментов, нельзя брать очки, пропуская почти в каждой игре. За 15 туров харьковский клуб лишь дважды покидал поле без пропущенного (сухие ничьи против "Металлиста 1925" и "Черноморца"). Отдельно скажем, что винить кипера Костика не очень хочется, ибо он действительно старается и местами тащит. Просто тяжело иметь хорошую вратарскую репутацию, когда в среднем по твоим воротам бьют более десяти раз за игру.

Лучший игрок

Максим Прядун выдал, наверное, идеальную первую часть первого полугодия. Начав сезон в качестве резервиста, форвард добыл себе место в старте, набрав восемь голевых действий в десяти играх (6+2). Выше мы хвалили "Металлист" за реализацию, так вот, Прядун - главная причина этой самой реализации. Форвард был хорош в подыгрыше, классно играл на втором этаже, был мобилен и всегда искал момент для встречи с мячом. Жаль только, что после удаление в игре со "Львовом" Максим чуть потерялся. В последних пяти играх полугодия он не отличался голевыми действиями, что также отразилось на показателях "Металлиста".

Если Прядун - это явный герой, то Танковский стал героем скрытым. Очень талантливый воспитанник "Шахтера" имел все шансы построить неплохую карьеру, но ему мешали раскрыться постоянные травмы. В "Металлисте", кажется, хавбек нашел себя. Вячеслав - второй игрок команды по общему количеству проведенного времени, и именно тот, кто шикарно связывает команду.

Прогноз на вторую часть

Важно, чтобы руководство "Металлиста" разобралось само, на что оно рассчитывает во второй части сезона. Трюк со сменой наставника и назначением (?) Кобина главным удивил, но результата не принес. Харьковчанам важно четко определиться, кто должен быть главным тренером, дабы наставник провел сборы и попытался собрать под себя состав.

В целом, подбор игроков у харьковчан вполне неплохой, дабы остаться в УПЛ. Да, финиш полугодия получился провальным, но стоит наладить оборону, пробудить Прядуна и немного увеличить скамейку, дабы не знать проблем во второй части сезона. Вопрос лишь в том, чего хотят в самом "Металлисте"?