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Срна: Грилиш был продан более чем за 100 млн, а уровень Мудрика не ниже

Премьер-лига
(1 голосов)

Объективная сумма за трансфер Михаила?

Срна: Грилиш был продан более чем за 100 млн, а уровень Мудрика не ниже

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна назвал условия, при которых клуб готов отпустить Михаила Мудрика.

"Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большие деньги - иначе наш президент (прим. - Ринат Ахметов) его не продаст. Джек Грилиш был продан более чем за 100 млн (прим. - с "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" летом 2021 года), а уровень Мудрика не ниже", - рассказал хорватский руководитель.

Ранее руководство "горняков" заявляло, что клуб еще не имел контактов с другими командами по трансферу 21-летнего украинца.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает Михаила в 40 млн евро. В текущем сезоне на клубном уровне Мудрик провел 18 матчей, забил 10 голов и оформил 8 ассистов. А в футболке сборной Украины вингер провел 6 поединков в рамках Лиги Наций дивизиона В.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Фабрицио Романо
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Комментарии (4)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
11.12.2022 в 22:48
Токо за 400 !!! И ни цента меньше !!!
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kalan-86 (Анкара)
11.12.2022 в 22:43
100 млн за Гріліша заплатили тому, і лише тому, що він має британський паспорт. Срна, якщо ви не домовитесь з Арсеналом за 40-50 млн, то ви просто зіпсуєте хлопцю кар’єру, але коли вас це турбувало, так?
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0
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.12.2022 в 21:58
Іди ти нафуй, Срна, зі своїм супер талантом Мудрим.
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.12.2022 в 22:17
дебил, посмотри, за какие деньги сейчас торгуют ЗАЩИТНИКОВ!!! там сумма указана в 100 лямов! а розовощёкий гнилиш - часто вообще игрок замены!
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