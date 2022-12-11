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Срна: Грилиш был продан более чем за 100 млн, а уровень Мудрика не ниже
Объективная сумма за трансфер Михаила?
Фото: ФК Шахтер
Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна назвал условия, при которых клуб готов отпустить Михаила Мудрика.
"Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большие деньги - иначе наш президент (прим. - Ринат Ахметов) его не продаст. Джек Грилиш был продан более чем за 100 млн (прим. - с "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" летом 2021 года), а уровень Мудрика не ниже", - рассказал хорватский руководитель.
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Немецкий портал Transfermarkt оценивает Михаила в 40 млн евро. В текущем сезоне на клубном уровне Мудрик провел 18 матчей, забил 10 голов и оформил 8 ассистов. А в футболке сборной Украины вингер провел 6 поединков в рамках Лиги Наций дивизиона В.
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