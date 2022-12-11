Срна: Грилиш был продан более чем за 100 млн, а уровень Мудрика не ниже

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна назвал условия, при которых клуб готов отпустить Михаила Мудрика.

"Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большие деньги - иначе наш президент (прим. - Ринат Ахметов) его не продаст. Джек Грилиш был продан более чем за 100 млн (прим. - с "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" летом 2021 года), а уровень Мудрика не ниже", - рассказал хорватский руководитель.

Ранее руководство "горняков" заявляло, что клуб еще не имел контактов с другими командами по трансферу 21-летнего украинца.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает Михаила в 40 млн евро. В текущем сезоне на клубном уровне Мудрик провел 18 матчей, забил 10 голов и оформил 8 ассистов. А в футболке сборной Украины вингер провел 6 поединков в рамках Лиги Наций дивизиона В.