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Мудрик является приоритетной целью Арсенала зимой
Владельцы лондонцев готовы финансово поддержать трансфер
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продолжает оставаться в трансферном шорт-листе лондонского "Арсенала".
Как сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн, "канониры" обозначили 21-летнего украинца приоритетной целью клуба на зимнее трансферное окно. Никаких договоренностей, но переговоры ведутся.
"Горняки" до сих пор оценивают Мудрика в 100 миллионов евро, но весьма, вероятно, что примут и предложение ниже этой суммы. Американские владельцы "Арсенала", семья Кронке, готовы поддержать спортивного директора Эду Гаспара и главного тренера Микеля Артета на рынке.
Портал Transfermarkt оценивает Михаила в 40 млн евро. В текущем сезоне на клубном уровне Мудрик провел 18 матчей, забил 10 голов и оформил 8 ассистов.
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