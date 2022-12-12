  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мудрик является приоритетной целью Арсенала зимой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мудрик является приоритетной целью Арсенала зимой

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Владельцы лондонцев готовы финансово поддержать трансфер

Мудрик является приоритетной целью Арсенала зимой

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продолжает оставаться в трансферном шорт-листе лондонского "Арсенала".

Как сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн, "канониры" обозначили 21-летнего украинца приоритетной целью клуба на зимнее трансферное окно. Никаких договоренностей, но переговоры ведутся.

"Горняки" до сих пор оценивают Мудрика в 100 миллионов евро, но весьма, вероятно, что примут и предложение ниже этой суммы. Американские владельцы "Арсенала", семья Кронке, готовы поддержать спортивного директора Эду Гаспара и главного тренера Микеля Артета на рынке.

Читайте такжеСрна: Грилиш был продан более чем за 100 млн, а уровень Мудрика не ниже

Портал Transfermarkt оценивает Михаила в 40 млн евро. В текущем сезоне на клубном уровне Мудрик провел 18 матчей, забил 10 голов и оформил 8 ассистов.

Читайте такжеМудрик – лидер УПЛ по созданным голевым моментам и точным ключевым передачам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Athletic

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде