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Внимательно ли вы следили за первой половиной УПЛ 2022/23? Квиз

Премьер-лига
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Вспоминаем самые интересные моменты этого розыгрыша Украинской Премьер-Лиги

Внимательно ли вы следили за первой половиной УПЛ 2022/23? Квиз

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

На прошлой неделе закончилась первая половина розыгрыша УПЛ сезона 2022/23. В первенстве с пятиочковым отрывом лидирует СК "Днепр-1". Команда Александра Кучера за 14 сыгранных матчей проиграла только раз, а знаете кому именно?

Эти и другие моменты первой части УПЛ 2022/23 можно освежить в памяти, пройдя наш квиз. В нем будет 15 вопросов, с которыми нужно справиться за три минуты.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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