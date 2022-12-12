Премьер-лига
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Внимательно ли вы следили за первой половиной УПЛ 2022/23? Квиз
Вспоминаем самые интересные моменты этого розыгрыша Украинской Премьер-Лиги
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
На прошлой неделе закончилась первая половина розыгрыша УПЛ сезона 2022/23. В первенстве с пятиочковым отрывом лидирует СК "Днепр-1". Команда Александра Кучера за 14 сыгранных матчей проиграла только раз, а знаете кому именно?
Эти и другие моменты первой части УПЛ 2022/23 можно освежить в памяти, пройдя наш квиз. В нем будет 15 вопросов, с которыми нужно справиться за три минуты.
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