Источник: Шахтер ведет переговоры с четырьмя английскими клубами о продаже своих игроков

" Шахтер " в зимнее трансферное окно рассматривает возможность продажи ряда своих игроков в клубы из Англии.

Как сообщает журналист Тарик Панджа, делегация горняков на неделе побывала в Лондоне, где провела переговоры как минимум с четырьмя клубами на предмет продажи своих футболистов.

По данным источника, дискуссии в основном были сосредоточены вокруг 21-летнего Михаила Мудрика, которого британская пресса активно сватает в "Арсенал".