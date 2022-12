Источник: Шахтер ведет переговоры с четырьмя английскими клубами о продаже своих игроков

" Шахтер " в зимнее трансферное окно рассматривает возможность продажи ряда своих игроков в клубы из Англии.

Как сообщает журналист Тарик Панджа, делегация горняков на неделе побывала в Лондоне, где провела переговоры как минимум с четырьмя клубами на предмет продажи своих футболистов.

По данным источника, дискуссии в основном были сосредоточены вокруг 21-летнего Михаила Мудрика, которого британская пресса активно сватает в "Арсенал".

Shakhtar Donetsk representatives have been in London this week, discussing player sales, mainly focused on their brightest talent Mudryk. Not just one club in the conversation, but at least 4. Good for Shakhtar given how they’ve lost players for buttons because of the war.