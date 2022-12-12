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Источник: Шахтер ведет переговоры с четырьмя английскими клубами о продаже своих игроков

Премьер-лига
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В основном дискуссии сосредоточены вокруг Михаила Мудрика

Источник: Шахтер ведет переговоры с четырьмя английскими клубами о продаже своих игроков

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" в зимнее трансферное окно рассматривает возможность продажи ряда своих игроков в клубы из Англии.

Как сообщает журналист Тарик Панджа, делегация горняков на неделе побывала в Лондоне, где провела переговоры как минимум с четырьмя клубами на предмет продажи своих футболистов.

По данным источника, дискуссии в основном были сосредоточены вокруг 21-летнего Михаила Мудрика, которого британская пресса активно сватает в "Арсенал".

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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