Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Шахтер ведет переговоры с четырьмя английскими клубами о продаже своих игроков
В основном дискуссии сосредоточены вокруг Михаила Мудрика
shakhtar.com
"
Как сообщает журналист Тарик Панджа, делегация горняков на неделе побывала в Лондоне, где провела переговоры как минимум с четырьмя клубами на предмет продажи своих футболистов.
По данным источника, дискуссии в основном были сосредоточены вокруг 21-летнего Михаила Мудрика, которого британская пресса активно сватает в "Арсенал".
Shakhtar Donetsk representatives have been in London this week, discussing player sales, mainly focused on their brightest talent Mudryk. Not just one club in the conversation, but at least 4. Good for Shakhtar given how they’ve lost players for buttons because of the war.— tariq panja (@tariqpanja) December 12, 2022
Популярное сейчас
- Шевченко сватают в сборную, которая вылетела в 1/8 финала ЧМ-2022
- Легенда сборной Португалии: Нельзя выиграть ЧМ c Роналду на скамейке запасных
- Заявление Срны по Мудрику, продажа Днепр-Арены, спрос на героев ЧМ. Главные новости за 11 декабря
- Ротань может возглавить клуб УПЛ, который борется за еврокубки - источник
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
Новости по теме
- 21:15 Украинские Срна: Грилиш был продан более чем за 100 млн, а уровень Мудрика не ниже
- 23:47 Украинские Судаков - о молодежном Евро: если соберется вся наша банда, то это будет команда с серьезным потенциалом
- 22:54 Украинские Мудрик – лидер УПЛ по созданным голевым моментам и точным ключевым передачам