СМИ: Ньюкасл отказался от борьбы за Мудрика

Английский " Ньюкасл ", вероятно, откажется от борьбы за подписание 21-летнего вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Как сообщалось ранее, "Шахтер" намерен выручить за игрока порядка 80-100 млн евро, однако в "Ньюкасле" считают эту сумму чрезмерно завышенной. Руководство клуба не готово платить такие суммы за украинца.

Также сороки откажутся и от борьбы за португальца Жоау Фелиша из "Атлетико", за которого испанский клуб также хочет получить не менее 100 миллионов евро.

В "Ньюкасле" не сомневаются в талантах обеих игроков, но при этом, клуб намерен вести бизнес на более разумных условиях.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Мудрик остается приоритетной целью дял лондонского Арсенала.

Портал Transfermarkt оценивает Михаила в 40 млн евро. В текущем сезоне на клубном уровне Мудрик провел 18 матчей, забил 10 голов и оформил 8 ассистов.