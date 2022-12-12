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СМИ: Ньюкасл отказался от борьбы за Мудрика

Премьер-лига
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Сумма в 100 млн евро кажется клубу завышенной

СМИ: Ньюкасл отказался от борьбы за Мудрика

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Ньюкасл", вероятно, откажется от борьбы за подписание 21-летнего вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

Как сообщалось ранее, "Шахтер" намерен выручить за игрока порядка 80-100 млн евро, однако в "Ньюкасле" считают эту сумму чрезмерно завышенной. Руководство клуба не готово платить такие суммы за украинца.

Также сороки откажутся и от борьбы за португальца Жоау Фелиша из "Атлетико", за которого испанский клуб также хочет получить не менее 100 миллионов евро.

В "Ньюкасле" не сомневаются в талантах обеих игроков, но при этом, клуб намерен вести бизнес на более разумных условиях.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Мудрик остается приоритетной целью дял лондонского Арсенала.

Портал Transfermarkt оценивает Михаила в 40 млн евро. В текущем сезоне на клубном уровне Мудрик провел 18 матчей, забил 10 голов и оформил 8 ассистов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ньюкасл Михаил Мудрик
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Источник:
The Newcastle United Blog

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
12.12.2022 в 22:14
Михайло, не вздумай продовжувати контракт з цими ржавими! Тільки тоді зможеш приєднатися до Сашка та Віталія!
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