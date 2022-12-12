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СМИ: Ньюкасл отказался от борьбы за Мудрика
Сумма в 100 млн евро кажется клубу завышенной
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский "
Как сообщалось ранее, "Шахтер" намерен выручить за игрока порядка 80-100 млн евро, однако в "Ньюкасле" считают эту сумму чрезмерно завышенной. Руководство клуба не готово платить такие суммы за украинца.
Также сороки откажутся и от борьбы за португальца Жоау Фелиша из "Атлетико", за которого испанский клуб также хочет получить не менее 100 миллионов евро.
В "Ньюкасле" не сомневаются в талантах обеих игроков, но при этом, клуб намерен вести бизнес на более разумных условиях.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Мудрик остается приоритетной целью дял лондонского Арсенала.
Портал Transfermarkt оценивает Михаила в 40 млн евро. В текущем сезоне на клубном уровне Мудрик провел 18 матчей, забил 10 голов и оформил 8 ассистов.
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