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Евгений Шахов рассказал, когда вернется в обойму Зари

Премьер-лига
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Евгений Шахов рассказал, когда вернется в обойму Зари

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Новина українською

Хавбек "Зари" Евгений Шахов рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

"Сейчас занимаюсь, провожу все процедуры для того, чтобы как можно скорее вернуться. На этот момент я еще не готов, но я думаю, что, дай бог, в следующем году уже буду готов, проведу полноценный сбор и подготовлюсь к чемпионату", — сказал Шахов.

Напомним, что 32-летний игрок в текущем сезоне провел за "Зарю" 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Шахов
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