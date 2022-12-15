Итоги первой части сезона УПЛ. Ворскла. Получилось хуже ожидаемого

UA-Футбол продолжает подводить итоги первого этапа чемпионата Украины сезона 2022/23. На этот раз мы поговорим о "Ворскле", которая просела по результатам, если сравнивать с последними своими сезонами. Да, клуб весной сменил тренера, однако от Виктора Скрипника, для которого сумели собрать достаточно неплохую команду, ожидали нечто большего, чем место в середине таблицы. Зимовать "ворскляне" ушли на миноре.

Результаты

9-е место, 18 очков, 18 забитых, 20 пропущенных

В отличие от многих других команд УПЛ, "Ворскла" свой путь в сезоне начала не в конце августа, а месяцем раньше. Полтавчане боролись в квалификации ЛК, сумев дать бой не самому слабому шведскому "АИКу". По итогу вылетели, оставив, правда, приятное впечатление. Возможно именно из-за форсированной подготовки, коллектив Скрипника был настолько плох в первых турах УПЛ, когда в четырех играх сумел набрать всего один бал. Против "Вереса" и "Металлиста 1925" решающие голы пропускали уже в самой концовке, что говорит о нелучшей подготовке.

После этого "зелено-белых" начало шатать из стороны в сторону. Успешные победные серии сменялись странными поражениями, наставник продолжал чередовать схемы и тасовать состав, да так, что качественную игру от "Ворсклы" мы видели только отрезками. Отсюда и факт того, что хорошие игры против "Миная" или "Динамо" сменялись безвольными поражениями "Кривбассу" или "Руху". Полгода Скрипник пытался построить что-то работающее в полтавском клубе, но пока нельзя сказать, что его проект готов к сдаче. Недочетов хватает.

Трансферы и состав

Весной 2022-го года все клубы УПЛ теряли важных игроков. Особенно легионеров. Не сумела избежать этого и "Ворскла", которая вначале лишилась Рангела, Якубу, Оливье Тилля, Кане и Тамма. Показалось, что остались с командой Пуцлин и Тилль-младший, но вылет из квалификации Лиге Конференций забрал и их. По итогу, Скрипнику пришлось строить абсолютно новую команду, однако нельзя сказать, что у него были проблемы с материалом.

"Ворскла" чуть бы не успешнее всех поработала на трансферном рынке. Во-первых, клуб сумел подписать неплохих легионеров - Сефери, Зайков, Тотре и Толи имеют не только зарубежный опыт, но также являются футболистами своих национальных сборных. Также клуб вернул в Украину ветерана Олейника и крутого крайка Кравца, который сходу стал одним из лучших в команде. Был арендован бразильский форвард Марлисон, ранее игравший в УПЛ за "Металлист 1925", ну а главным переходом можно считать подписание креативного Юрченко. Владлен не только качественный исполнитель, но и старый знакомый Скрипника, с которым пересекался в "Заре".

Казалось, что Виктор Анатольевич имеет под рукой все, дабы бороться за бронзу и выше, но на деле получилось чуть иначе. Наставник поначалу долго определялся с основной схемой, после этого тасовал игроков обороны и атаки, поскольку первые проваливались, а вторые мало забивали. По итогу вышло, что лишь под конец полугодия Скрипник окончательно определился с рабочими 4-2-3-1 и команда выдала несколько неплохих игр кряду. Жаль, что было уже поздно.

Оптимальный состав: Ризнык - Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравец - Скляр, Челядин - Олейник, Юрченко, Сефери - Степанюк

Сильные стороны

Сложно выделить одну конкретную сильную черту команды, которая была одной из самых нестабильных в первом полугодии. В лучшие дни коллектив Скрипника отлично прессинговал оппонента, немало забивал, а также был строг и надежен в обороне. Но опять же, эти самые "лучшие дни" случались не очень часто, а потому по итогу "Ворскла" оставила очень смазанное впечатление.

Можно похвалить полтавчан и главного тренера за подготовку к играм против грандов. Да, в первом туре было поражение "Заре", однако что против "Динамо", что против "Днепра-1" мы увидели достаточно подготовленную "Ворсклу". Да и последний поединок года против "Шахтера" полтавчане точно не провалили, несмотря на итоговое поражение 2:3. Получается, способность быть непростым оппонентом для грандов Виктор Скрипник точно не потерял.

Слабые стороны

Несмотря на абзац выше, где мы похвалили Скрипника за умение готовиться к важным матчам, в качестве слабой стороны полтавчан мы также выделим тренера. Все же по итогам полугодия осталось впечатление, что Виктор Анатольевич терял контроль над командой в важнейшие отрезки, из-за чего случались поражения. Те же матчи против "Вереса" и "Металлиста 1925", когда решающие голы пропускались в самой концовке, служат хорошим аргументом в доказательство нашего термина.

Также нельзя не вспомнить о поражениях "Руху" и "Кривбассу". Соперников, при всем уважении, такого уровня, "ворскляне" обыгрывать обязаны, но в этих играх они не только теряли очки, но и выглядели очень безыдейно и безвольно. Да, местами "Ворскла" демонстрировала камбэки, но в некоторых играх тренер не контролировал ход встречи, не мог взбодрить команду, не мог усилить игру заменами. А ведь ресурсы под его рукой были вполне боевыми.

Лучший игрок

Возможно, Василий Кравец не покорил Испанию своей игрой, однако в рамках второго по силе дивизиона считался вполне качественным игроком на своей позиции. Летом он принял предложение "Ворсклы", согласившись вернуться в родной чемпионат. Скрипник сходу пустил исполнителя в бой и тот не подвел. Кравец был хорош в игре на созидании, набрав в сумме четыре голевых действия. При этом он также не забывал и про оборону, то есть отвечал за движение в обоих направлениях на своем крыле. Очень работоспособный и полезный исполнитель, который идеально подошел под требования наставника.

Также отметим легионера Сефери. Он, вне всяких сомнений, стал самым ярким представителем "Ворсклы". Скрипник грамотно разместил его на фланге атаки, где тот благодаря рывкам на скорости создавал немало проблем для соперников. По итогу на счету легионера четыре гола в первой части сезона и статус лучшего бомбардира команды.

Прогноз на вторую часть

Агент албанца Сефери недавно дал интервью, где заявил, что его клиент может покинуть клуб из-за "из-за несолидных действий некоторых людей". Позже в СМИ появилась информация, что вингеру не выплатили подъемные, хотя с зарплатой проблем нет. Как бы там ни было, такие новости - не самый хороший симптом, ведь где есть недовольство, особенно финансовое недовольство, всегда могут возникнуть споры и конфликты. Этого клубу желательно избежать.

Что касается дел футбольных, то под рукой у "Ворсклы" есть практически все, чтобы прибавить во второй части сезона. Проблема команды только в форе, которая была дана конкурентам в первой половине. То есть, весной полтавчанам нужно играть максимально стабильно и качественно, дабы постараться отыграть шестиочковое отставание от пятой "Александрии" (у "горожан", к слову, две игры в запасе). О борьбе за бронзу пока говорить не приходится - у "Динамо" ныне плюс 12 от "зелено-белых".