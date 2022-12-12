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Ротань в Александрии. Известный журналист подтвердил скорое громкое назначение

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет совмещать с работой в молодежке

Ротань в Александрии. Известный журналист подтвердил скорое громкое назначение

Команда 1/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Тренер молодежной сборной Руслан Ротань вскоре возглавит команду УПЛ, претендующую на зону еврокубков. Речь об "Александрии", которая первую часть текущего чемпионата закончила на пятом месте.

Как отмечает источник, руководство требует от тренерского штаба место в топ-3. Также задачей является развитие молодежи, с чем, по мнению руководства, не очень-то справляется Юрий Гура. Кроме того, СМИ сообщают о плохих отношениях тренера с некоторыми игроками.

Место Гуры, если верить источникам, займет тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань. Детали будущего сотрудничества неизвестны. Известно только, что Ротань будет совмещать работу в клубе и сборной.

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Это может быть первый самостоятельный тренерский опыт Ротаня на клубном уровне. Таким в "Александрии" он был и для Гуры, возглавившего команду после Владимира Шарана. Также напомним, что ранее об этом назначении сообщали журналисты передачи "ТаТоТаке".

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В статье: Руслан Ротань Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
Вацко on air

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