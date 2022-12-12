Ротань в Александрии. Известный журналист подтвердил скорое громкое назначение

Тренер молодежной сборной Руслан Ротань вскоре возглавит команду УПЛ, претендующую на зону еврокубков. Речь об "Александрии", которая первую часть текущего чемпионата закончила на пятом месте.

Как отмечает источник, руководство требует от тренерского штаба место в топ-3. Также задачей является развитие молодежи, с чем, по мнению руководства, не очень-то справляется Юрий Гура. Кроме того, СМИ сообщают о плохих отношениях тренера с некоторыми игроками.

Место Гуры, если верить источникам, займет тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань. Детали будущего сотрудничества неизвестны. Известно только, что Ротань будет совмещать работу в клубе и сборной.

Это может быть первый самостоятельный тренерский опыт Ротаня на клубном уровне. Таким в "Александрии" он был и для Гуры, возглавившего команду после Владимира Шарана. Также напомним, что ранее об этом назначении сообщали журналисты передачи "ТаТоТаке".