Источник: Форвард Шахтера может перейти в Александрию

Известный журналист и видеоблогер Виктор Вацко в своей YouTube-программе сообщил о том, что "Шахтер" может отправить своего форварда Андрея Кулакова в "Александрию".

Об условиях возможного соглашения не сообщается.

Добавим, что "Александрию" во время зимнего перерыва может возглавить Руслан Ротань, которого сватают на место Юрия Гуры. Последний вроде как не отвечает требованиям руководства.

Добавим, что Андрей Кулаков ранее выступал в "Мариуполе", непродолжительное время находился в аренде в клубе первой лиги Турции, а в начале текущего сезона вернулся в "Шахтер". В первой части сезона 2022/23 он не провел за "горняков" ни одной игровой минуты, тринадцать раз находясь в резерве.