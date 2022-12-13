Шапаренко восстановится к одному из тренировочных сборов Динамо

Один из лидеров "Динамо" Николай Шапаренко восстановится к одному из тренировочных сборов киевлян и будет готовиться ко второй части сезона. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

"Шапаренко восстановится к одному из тренировочных сборов, начнет подготовку в составе "Динамо" и, я очень надеюсь, что он будет готов на вторую часть сезона и будет игроком основного состава, на которого можно будет рассчитывать", - сказал Цыганык.

Напомним, что Шапаренко получил травму в первом матче Лиги Европы с "Фенербахче" (1:2), в результате чего до сих пор не восстановился. У полузащитника диагностировали разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. В этом сезоне 24-летний футболист провел 9 матчей за киевлян и выполнил один результативную передачу.