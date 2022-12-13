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Источник: Чемпион Турции не оставляет попыток заполучить Довбика
Турецкий клуб нацелен на украинского форварда
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
"Трабзонспор", который этим летом активно пытался договориться о трансфере нападающего "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика, снова обратил свое внимание на игрока. Об этом пишет турецкое издание Fanatik.
По данным источника, в январе клуб собирается предпринять еще одну попытку договорится с боссами "днепрян" о переходе 25-летнего украинца. Если "спортклубовцы" опять ответят отказом, то "Трабзонспор" намерен вернуться к переговорам летом 2023 года. Однако вести их будет уже не с "Днепром-1", а непосредственно с самим футболистом.
Дело в том, что контракт Довбика с украинским клубом истекает в конце 2023 года, а это значит, что следующим летом форвард получит возможность подписать предварительное соглашение с любым заинтересованным в его услугах клубом.
Напомним, ранее Довбик заявил, что не сменит клуб во время зимнего трансферного окна.
В данный момент действующий чемпион страны "Трабзонспор" занимает 7-е место в чемпионате Турции, набрав 23 очка в 13 матчах.
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