Источник: Чемпион Турции не оставляет попыток заполучить Довбика

"Трабзонспор", который этим летом активно пытался договориться о трансфере нападающего "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика, снова обратил свое внимание на игрока. Об этом пишет турецкое издание Fanatik.

По данным источника, в январе клуб собирается предпринять еще одну попытку договорится с боссами "днепрян" о переходе 25-летнего украинца. Если "спортклубовцы" опять ответят отказом, то "Трабзонспор" намерен вернуться к переговорам летом 2023 года. Однако вести их будет уже не с "Днепром-1", а непосредственно с самим футболистом.

Дело в том, что контракт Довбика с украинским клубом истекает в конце 2023 года, а это значит, что следующим летом форвард получит возможность подписать предварительное соглашение с любым заинтересованным в его услугах клубом.

Напомним, ранее Довбик заявил, что не сменит клуб во время зимнего трансферного окна.

В данный момент действующий чемпион страны "Трабзонспор" занимает 7-е место в чемпионате Турции, набрав 23 очка в 13 матчах.