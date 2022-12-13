Кривенцов: Есть огромное желание работать, но пока серьезных предложений не было

Бывший главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился планами на будущее.

"Сейчас я – в поиске работы. Готов возглавить новую команду, есть огромное желание работать на тренерском поприще. К сожалению, пока серьезных предложений не было. С руководителями некоторых отечественных клубов состоялся диалог, но до реальных шагов дело не дошло.

С "Металлистом 1925" прекратили сотрудничество по обоюдному соглашению, разошлись нормально, цивилизованно. После этого я уже отдохнул, и готов к новому вызову.

В настоящее время нахожусь в Киеве. Следил за матчами чемпионата Украины, но групповой этап ЧМ-2022 видел мало – из-за занятости и отключения света", – отметил Кривенцов в комментарии Footboom.