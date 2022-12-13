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Журналист: В Металлисте все спокойно. У клуба нет финансовых проблем
Зимой команда собирается на зарубежные сборы
Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен
Харьковский "
Как сообщает источник, клуб закрыл практически все долги, которые были в течение сезона, поэтому команда спокойно ушла в отпуск.
Несмотря на проблемы Александра Ярославского, клуб стабильно финансируется, никаких трудностей в ближайшее время не предвидится.
Также Цыганык говорит о том, что зимой харьковчане планируют провести загграничные сборы.
Отмечается, что "Металлист" перед стартом сезона уменьшил платежную ведомость, отпустив многих игроков, что и позволило стабилизировать ситуацию.
Напомним, что харьковская команда завершила осеннюю часть сезона на 11-й позиции в турнирной таблице УПЛ.
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