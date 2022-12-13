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Матч со Штурмом и игра с Днепром-1. Вивчаренко назвал лучший и худший поединки Динамо осенью

Премьер-лига
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Защитник киевлян подвел итоги осенней части сезона

Матч со Штурмом и игра с Днепром-1. Вивчаренко назвал лучший и худший поединки Динамо осенью

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник Константин Вивчаренко, который в текущем сезоне ставший игроком первой команды киевского "Динамо", подвел итоги полугодия.

- Можно ли считать третье место "Динамо" после первого круга приемлемым результатом, учитывая, как сложилось для команды начало чемпионата? Могли предположить, что "Днепр-1" навяжет конкуренцию и опередит "Динамо" и "Шахтер"?

- Конечно, нет, потому что "Динамо" всегда должно быть на самых высоких местах. Наверное, никто не ожидал такого результата, ведь мы начали этот чемпионат очень плохо. Сейчас каждая команда выходит и сражается с грандами.

– Можно ли сказать, что военные условия выровняли возможности всех клубов и уже нет пропасти между топ-командами и середняками УПЛ?

- Каждая команда сейчас пытается отобрать очки у топ-клубов, поэтому иногда случаются интриги и неожиданные результаты. Это только придает еще больший импульс нашему чемпионату.

- Как можешь оценить 2022 год для команды и для себя лично?

– Это был тяжелейший год для всех нас, не только для футбола, но и для всей страны. Что касается футбольной составляющей, то мы много путешествовали из одного города в другой, не имели постоянного места базирования - это было сложно, потому что в этом году мы провели очень много матчей. Переезды отнимали много сил и эмоций, поэтому это, конечно, оставляло свой след.

- Какой матч в первой части сезона считаешь наиболее удачным для "Динамо", и наоборот – какой хочется вычеркнуть из памяти?

- С положительной стороны, наверное, выделю матч со "Штурмом". А игра с "Днепром-1" вышла очень досадной для нас.

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В статье: Динамо (Киев) Константин Вивчаренко
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Источник:
ФК Динамо

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