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Матч со Штурмом и игра с Днепром-1. Вивчаренко назвал лучший и худший поединки Динамо осенью
Защитник киевлян подвел итоги осенней части сезона
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник Константин Вивчаренко, который в текущем сезоне ставший игроком первой команды киевского "
- Можно ли считать третье место "Динамо" после первого круга приемлемым результатом, учитывая, как сложилось для команды начало чемпионата? Могли предположить, что "Днепр-1" навяжет конкуренцию и опередит "Динамо" и "Шахтер"?
- Конечно, нет, потому что "Динамо" всегда должно быть на самых высоких местах. Наверное, никто не ожидал такого результата, ведь мы начали этот чемпионат очень плохо. Сейчас каждая команда выходит и сражается с грандами.
– Можно ли сказать, что военные условия выровняли возможности всех клубов и уже нет пропасти между топ-командами и середняками УПЛ?
- Каждая команда сейчас пытается отобрать очки у топ-клубов, поэтому иногда случаются интриги и неожиданные результаты. Это только придает еще больший импульс нашему чемпионату.
- Как можешь оценить 2022 год для команды и для себя лично?
– Это был тяжелейший год для всех нас, не только для футбола, но и для всей страны. Что касается футбольной составляющей, то мы много путешествовали из одного города в другой, не имели постоянного места базирования - это было сложно, потому что в этом году мы провели очень много матчей. Переезды отнимали много сил и эмоций, поэтому это, конечно, оставляло свой след.
- Какой матч в первой части сезона считаешь наиболее удачным для "Динамо", и наоборот – какой хочется вычеркнуть из памяти?
- С положительной стороны, наверное, выделю матч со "Штурмом". А игра с "Днепром-1" вышла очень досадной для нас.
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