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"7 из 10". Шахов оценил игру Зари в осенней части сезона
Главное, что есть прогресс
zarya-lugansk.com
Хавбек "З
"В целом, я считаю, у нас есть прогресс. Это самое главное. Мы постепенно прибавляем от матча к матчу. Выстроилась игра, можно сказать. Еще есть над чем работать. Будем работать, стараться улучшать командную игру и, самое главное, добиваться результата.
Во многих матчах, которые мы должны выигрывать, мы отдали очки. В этом нужно прибавлять. Оценка по 10-балльной шкале за первую половину сезона? 7. Есть над чем работать", — сказал Шахов.
Напомним, что на зимний перерыв "Заря" ушла, занимая 4-е место в турнирной таблице УПЛ, имея 20 очков после 15 матчей.
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