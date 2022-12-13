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"7 из 10". Шахов оценил игру Зари в осенней части сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Главное, что есть прогресс

"7 из 10". Шахов оценил игру Зари в осенней части сезона

zarya-lugansk.com

Новина українською

Хавбек "Зари" Евгений Шахов оценил выступление команды в осенней части сезона.

"В целом, я считаю, у нас есть прогресс. Это самое главное. Мы постепенно прибавляем от матча к матчу. Выстроилась игра, можно сказать. Еще есть над чем работать. Будем работать, стараться улучшать командную игру и, самое главное, добиваться результата.

Во многих матчах, которые мы должны выигрывать, мы отдали очки. В этом нужно прибавлять. Оценка по 10-балльной шкале за первую половину сезона? 7. Есть над чем работать", — сказал Шахов.

Напомним, что на зимний перерыв "Заря" ушла, занимая 4-е место в турнирной таблице УПЛ, имея 20 очков после 15 матчей.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Шахов
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