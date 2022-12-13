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Вивчаренко: Иногда не могу дозвониться к родным из-за отсутствия света и связи

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник Динамо рассказал, как проводит отпуск

Вивчаренко: Иногда не могу дозвониться к родным из-за отсутствия света и связи

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко рассказал о том, как проводит время зимнего перерыва.

– Как используешь свободное время в межсезонье?

– Сейчас отдыхаю, прогуливаюсь по городу и встречаюсь с друзьями.

– Родная для тебя Одесса сейчас осталась без света из-за российских атак. Удается ли поддерживать связь с семьей и все ли в безопасности?

– Каждый день стараюсь общаться с родными, хотя, бывает, иногда нет возможности дозвониться из-за отсутствия света и связи. Но самое главное, что все здоровы и находятся в безопасности.

– Кто-то из твоих близких и друзей защищает Украину на фронте?

– Да, как и у многих людей, у меня есть знакомые, которые воюют на передовой и защищают нас от врага.

- И в заключение: что бы ты хотел пожелать болельщикам "Динамо" и всем украинцам в конце года?

- Прежде всего, хочется пожелать всем нам мирного неба, крепкого здоровья и терпения. Слава Украине!

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В статье: Динамо (Киев) Константин Вивчаренко
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Источник:
ФК Динамо

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