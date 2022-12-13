Вивчаренко: Иногда не могу дозвониться к родным из-за отсутствия света и связи

Защитник " Динамо " Константин Вивчаренко рассказал о том, как проводит время зимнего перерыва.

– Как используешь свободное время в межсезонье?

– Сейчас отдыхаю, прогуливаюсь по городу и встречаюсь с друзьями.

– Родная для тебя Одесса сейчас осталась без света из-за российских атак. Удается ли поддерживать связь с семьей и все ли в безопасности?

– Каждый день стараюсь общаться с родными, хотя, бывает, иногда нет возможности дозвониться из-за отсутствия света и связи. Но самое главное, что все здоровы и находятся в безопасности.

– Кто-то из твоих близких и друзей защищает Украину на фронте?

– Да, как и у многих людей, у меня есть знакомые, которые воюют на передовой и защищают нас от врага.

- И в заключение: что бы ты хотел пожелать болельщикам "Динамо" и всем украинцам в конце года?

- Прежде всего, хочется пожелать всем нам мирного неба, крепкого здоровья и терпения. Слава Украине!