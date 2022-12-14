Кобин: Мудрика ничто не останавливает. Он всегда тренируется

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Василий Кобин поделился мыслями по поводу следующего поколения звезд мирового футбола.

- Это может быть последний чемпионат мира для Роналду, Неймара, Модрича, Месси. Мне так кажется, или новое поколение слабее, чем то, которое сейчас уходит?

- Не думаю, что новое поколение игроков будет слабее, чем старое. Мы прекрасно понимаем, что каждые 10 лет появляются новые игроки, которые становятся примером для целого футбольного мира. Будет Мбаппе, Мудрик, так что все будет хорошо.

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- Мудрик - это авансом или он уже в полном порядке?

- Думаю, что Миша в полном порядке и он будет только прогрессировать.

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- У нас часто говорят: "Сборная Бразилии - у них от природы есть техника, скорость, а украинцы не такие". Сейчас смотрим на Мудрика - он чистый бразилец.

- Не согласен с тем, что мы не умеем быть такими техничными, как бразильцы. У них почти всегда круглый год лето - они играют в дворовой футбол, у них есть поля, они круглый год работают с мячом.

У нас проблема в том, что у нас есть только 8 месяцев, во время которых наша молодежь может тренироваться, а 4 месяца выпадает. У нас нет крытых искусственных полей. Плюс - очень большие проблемы в тренировочном процессе в детско-юношеском футболе. Там многое надо менять кардинально.

- Ты говоришь, что 8 месяцев можем играть, так за счет чего этот Мудрик появился?

- В первую очередь - работа над собой. Мудрика ничто не останавливает - ни снег, ни мороз, ни холод. Он каждый день находит какую-то площадку и постоянно себя совершенствует. То, что я вижу в прессе или знаю от знакомых, которые с ним общаются - он всегда тренируется.

Если он не находит футбольное поле, то находит фитнес-зал. Это еще раз показывает, что благодаря работе над собой человек может достичь больших результатов, - сказал Кобин.