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Мудрик станет одноклубником Зинченко: СМИ назвали дату перехода таланта Шахтера
Уже очень скоро
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик в скором времени покинет стан "горняков". 21-летний украинец близок к тому, чтобы стать футболистом "Арсенала", сообщает журналист Йерун Стекеленбург.
По его данным, в ближайшее время вингер пройдет медицинские тесты, необходимые для завершения сделки. Более того, он даже назвал дату, когда Мудрик присоединится к "Арсеналу". Это должно произойти 4 января 2023 года. Сумма трансфера не раскрывается.
Ранее сообщалось, что представители "Шахтера" побывали в Лондоне, где вели переговоры о потенциальной продаже своих игроков. Дискуссии в основном были сосредоточены вокруг Михаила Мудрика.
Портал Transfermarkt оценивает Михаила в 40 млн евро. В текущем сезоне на клубном уровне вингер провел 18 матчей, забил 10 голов и оформил 8 ассистов.
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