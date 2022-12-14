Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Александрии Юрий Гура покинул команду
Место для Ротаня?
fco.com.ua
Футбольный клуб "
Причины, почему тренер покидает команду, клуб не сообщает.
"Александрия" поблагодарила Юрия Владимировича за работу и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.
Напомним, что по итогам осенней части сезона команда занимает в турнирной таблице 5-е место.
Гура возглавил команду в начале сезона 2021/2022. В общей сложности в качестве главного тренера "Александрии" Юрий Владимирович провел 33 матча. Под его руководством команда одержала 16 побед, 8 ничьих и 9 поражений.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что
Популярное сейчас
- Месси завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2022
- Модрич: Судья не дал нам угловой, и это привело к пенальти
- Киев был атакован дронами: есть поврежденные дома, известное кол-во сбитых БПЛА (обновлено)
- ВИДЕО, как украинский экипаж не оставил шансов оккупантам в танковой дуэли
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО