Главный тренер Александрии Юрий Гура покинул команду

Футбольный клуб " Александрия " и главный тренер Юрий Гура прекратили свое сотрудничество.

Причины, почему тренер покидает команду, клуб не сообщает.

"Александрия" поблагодарила Юрия Владимировича за работу и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что по итогам осенней части сезона команда занимает в турнирной таблице 5-е место.

Гура возглавил команду в начале сезона 2021/2022. В общей сложности в качестве главного тренера "Александрии" Юрий Владимирович провел 33 матча. Под его руководством команда одержала 16 побед, 8 ничьих и 9 поражений.