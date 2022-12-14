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Главный тренер Александрии Юрий Гура покинул команду

Премьер-лига
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Место для Ротаня?

Главный тренер Александрии Юрий Гура покинул команду

fco.com.ua

Новина українською

Футбольный клуб "Александрия" и главный тренер Юрий Гура прекратили свое сотрудничество.

Причины, почему тренер покидает команду, клуб не сообщает.

"Александрия" поблагодарила Юрия Владимировича за работу и пожелала ему успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что по итогам осенней части сезона команда занимает в турнирной таблице 5-е место.

Гура возглавил команду в начале сезона 2021/2022. В общей сложности в качестве главного тренера "Александрии" Юрий Владимирович провел 33 матча. Под его руководством команда одержала 16 побед, 8 ничьих и 9 поражений.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что "Александрию" возглавит Руслань Ротань, который одновременно будет продолжать работать и с украинской молодежкой.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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