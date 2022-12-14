  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гура: Была задача – занять третье место в УПЛ. Она была поставлена на год, а прошло только полгода
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гура: Была задача – занять третье место в УПЛ. Она была поставлена на год, а прошло только полгода

Премьер-лига
(2 голосов)

У "Александрии" будет новый тренер

Гура: Была задача – занять третье место в УПЛ. Она была поставлена на год, а прошло только полгода

Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий

Новина українською

Юрий Гура, которого сегодня уволили с должности главного тренера "Александрии", поделился своими мыслями касательно такого решения руководства. По словам специалиста, которого цитирует fanday.net, ему поставили задачу на сезон и не дали до конца её выполнить.

"Я узнал [об увольнении] из прессы на прошлой неделе. Я как раз возвращался из Польши, был там на дне рождения у внука, и по пути прочитал инсайд, что больше не являюсь главным тренером "Александрии". Но в клуб звонить не стал.

А сегодня меня вызвал на разговор президент клуба Сергей Анатольевич Кузьменко. Мы поговорили, и было принято решение прекратить сотрудничество. Он сказал, что на мое место придет другой человек.

Гура также отметил, что не знает, почему его уволили.

"Может быть, новый тренер нужен, чтобы дать какой-то импульс для выполнения поставленной цели. Задача – занять третье место в УПЛ. Просто она была поставлена на год, а прошло только полгода. Время еще есть. Получается, недоработал".

Кроме того, коуч считает, что его преемником будет Руслан Ротань

"Президент не называл мне имя нового главного тренера, но, насколько я знаю, это будет Ротань".

Гура пока не знает о своих дальнейших планах. Он обсуждал этот вопрос с президентом клуба Сергеем Кузьменко.

"Пока дома. Буду ждать предложений. Слава Богу, силы и здоровье позволяют работать.

Мы с Сергеем Анатольевичем разговаривали, [чтобы я остался в клубе, ] но пусть это будет между нами. Кем я могу остаться в Александрии, если я тренер?

Если будут предложения, то, конечно, будем рассматривать. Хочется работать в амбициозном клубе, где будут ставиться конкретные задачи, как это было в Александрии", - подытожил специалист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Гура ФК Александрия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fanday.net

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Pianist (Київ)
14.12.2022 в 19:59
Цікаво, на яких правових підставах цей чоловік призовного віку їздив до Польщі на день народження онука? Скільки люди будуть це терпіти взагалі?! Чому журналісти та активісти не ставлять відповідні питання?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде