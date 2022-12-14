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Гура: Была задача – занять третье место в УПЛ. Она была поставлена на год, а прошло только полгода
У "Александрии" будет новый тренер
Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий
Юрий Гура, которого сегодня
"Я узнал [об увольнении] из прессы на прошлой неделе. Я как раз возвращался из Польши, был там на дне рождения у внука, и по пути прочитал инсайд, что больше не являюсь главным тренером "Александрии". Но в клуб звонить не стал.
А сегодня меня вызвал на разговор президент клуба Сергей Анатольевич Кузьменко. Мы поговорили, и было принято решение прекратить сотрудничество. Он сказал, что на мое место придет другой человек.
Гура также отметил, что не знает, почему его уволили.
"Может быть, новый тренер нужен, чтобы дать какой-то импульс для выполнения поставленной цели. Задача – занять третье место в УПЛ. Просто она была поставлена на год, а прошло только полгода. Время еще есть. Получается, недоработал".
Кроме того, коуч считает, что его преемником будет Руслан Ротань
"Президент не называл мне имя нового главного тренера, но, насколько я знаю, это будет Ротань".
Гура пока не знает о своих дальнейших планах. Он обсуждал этот вопрос с президентом клуба Сергеем Кузьменко.
"Пока дома. Буду ждать предложений. Слава Богу, силы и здоровье позволяют работать.
Мы с Сергеем Анатольевичем разговаривали, [чтобы я остался в клубе, ] но пусть это будет между нами. Кем я могу остаться в Александрии, если я тренер?
Если будут предложения, то, конечно, будем рассматривать. Хочется работать в амбициозном клубе, где будут ставиться конкретные задачи, как это было в Александрии", - подытожил специалист.
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