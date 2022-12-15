Таловеров прокомментировал слухи о возможном трансфере в Шахтер

Защитник пражской "Славии" Максим Таловеров, ныне выступающий на правах аренды за "Слован" Либерец, прокомментировал информацию об интересе к его персоне со стороны донецкого "Шахтера".

"Ни от агента, ни от "Славии" не было информации, поэтому я не знаю, что можно комментировать в этой новости.

Если это не слухи, было бы приятно, что я в сфере внимания чемпиона Украины, участника еврокубков и клуба, в котором я мечтал играть в детстве. Но сейчас мои мысли о борьбе за титулы в футболке "Славии". А как будет дальше – увидим", - цитирует Таловерова страница Legioners.ua в Instagram.