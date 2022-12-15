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Таловеров прокомментировал слухи о возможном трансфере в Шахтер
Защитник мечтал играть за донецкий клуб в детстве
Фото: praha slavia fc
Защитник пражской "Славии" Максим Таловеров, ныне выступающий на правах аренды за "Слован" Либерец, прокомментировал информацию об интересе к его персоне со стороны донецкого "Шахтера".
"Ни от агента, ни от "Славии" не было информации, поэтому я не знаю, что можно комментировать в этой новости.
Если это не слухи, было бы приятно, что я в сфере внимания чемпиона Украины, участника еврокубков и клуба, в котором я мечтал играть в детстве. Но сейчас мои мысли о борьбе за титулы в футболке "Славии". А как будет дальше – увидим", - цитирует Таловерова страница Legioners.ua в Instagram.
22-летний Таловеров - воспитанник Академии "Шахтера" и игрок молодежной сборной Украины. В первой половине текущего сезона футболист забил два гола и отдал один ассист в 16 матчах за "Слован".
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