  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Инсайдер: Арсенал до сих пор не сделал официальное предложение по Мудрику
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инсайдер: Арсенал до сих пор не сделал официальное предложение по Мудрику

Премьер-лига
(3 голосов)

Трансфер в Лондон пока застопорился

Инсайдер: Арсенал до сих пор не сделал официальное предложение по Мудрику

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о ходе возможных переговоров между "Арсеналом" и "Шахтером" о трансфере вингера Михаила Мудрика.

Читайте такжеБез Жезуса, но с Мудриком. Британская газета представила, как Арсенал мог бы начать вторую половину сезона

"Ситуация с Мудриком не изменилась. "Арсенал" контактирует с людьми, близкими к соглашению. Им нравится игрок, но клуб до сих пор не сделал официальное предложение.

Если он присоединится, будет интересно увидеть, станет ли прямой заменой для Жезуса. Или переместит ли Артета в центр нападения Мартинелли. В любом случае это будет для него приятной проблемой", — написал Романо для портала CaughtOffside.

В текущем сезоне на клубном уровне 21-летний вингер провел 18 матчей, забил 10 голов и оформил 8 ассистов.

Ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал ситуацию вокруг трансфера украинского таланта.

Читайте такжеМудрик станет одноклубником Зинченко: СМИ назвали дату перехода таланта Шахтера

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Фабрицио Романо
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CaughtOffside

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
AlBundy (Тернопіль)
15.12.2022 в 15:04
Понятно! Великий комбинатор, Дарио, ещё пару интервью даст и уйдут каннониры на рынок Южной Америки, там этих мудриков...
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.12.2022 в 14:11
Мабуть ніякого інтересу немає
Ответить
0
-1
aleks68
15.12.2022 в 14:24
а тебе какое дело петух дырявый.беспокойся о "звёздах"из помойки динамо
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде