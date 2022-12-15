Инсайдер: Арсенал до сих пор не сделал официальное предложение по Мудрику

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о ходе возможных переговоров между "Арсеналом" и "Шахтером" о трансфере вингера Михаила Мудрика.

"Ситуация с Мудриком не изменилась. "Арсенал" контактирует с людьми, близкими к соглашению. Им нравится игрок, но клуб до сих пор не сделал официальное предложение.

Если он присоединится, будет интересно увидеть, станет ли прямой заменой для Жезуса. Или переместит ли Артета в центр нападения Мартинелли. В любом случае это будет для него приятной проблемой", — написал Романо для портала CaughtOffside.